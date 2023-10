Maryla Rodowicz wyznała, że fani są w niej zakochani. Wymieniła 13-latków i księży

Maryla Rodowicz udowadnia, że wiek, to tylko liczba. Wokalistka ciągle tryska energią i może poszczycić się ogromną liczbą fanów. Chociaż jeszcze niedawno narzekała na problemy finansowe i nie ukrywała, że wiele zmieniło się po rozwodzie, to wróciła na szczyt. Po długiej walce o zdrowie teraz znów chętnie koncertuje. Dodatkowo gwiazda zrzuciła 20 kilogramów i chętnie to podkreśla, dzięki odważnym kreacjom.

Maryla Rodowicz wystąpiła na koncercie Roztańczony PGE Narodowy

Maryla Rodowicz na niedzielny koncert Roztańczony PGE Narodowy zdecydowała się właśnie na taką stylizację. Rodowicz postawiła na podkreślający talię gorset i odsłoniła odziane w pończochy nogi. Sama żartowała, że publiczność mogła jej nie poznać. Chwilę po występie dziennikarz „Super Epxressu” przeprowadził wywiad.

Rodowicz przyznała, że wciąż przyciąga adoratorów. – Zakochanych we mnie wielbicieli jest dużo. Tydzień temu grałam koncert, podczas którego na scenę weszli chłopcy w wieku 13-14 lat. Napisali do mojej chórzystki, że będą też na kolejnym i znowu chcieliby wejść na scenę, bo mnie bardzo kochają. Widać, że są zakochani, patrzą mi w oczy – przyznała piosenkarka.

Podczas rozmowy dodała, że wielbicieli ma w różnych grupach zawodowych. – Mam jednego takiego zakochanego, który jest marynarzem. Jednego miesiąca jest na statku, a drugiego jeździ na koncerty – powiedziała. Na koniec wspomniała, że jej muzykę kochają nawet niektórzy księża.

– Mam też takiego fana, który jest księdzem. Księży mam zresztą bardzo dużo. Zakochanych. I to jak! – śmieje się Maryla. – Ten, o którym mówię, odprawia mszę, po niej zrzuca sutannę, wkłada porwane dżinsy i przyjeżdża na koncert – podsumowała z dumą.

