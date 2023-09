Katarzyna Glinka jest w trzeciej ciąży? Opublikowała wymowny post

Katarzyna Glinka z ojcem swojego drugiego dziecka Jarosławem Bienieckim rozstała się pod koniec lipca. Powodem miało być nadszarpnięte zaufanie celebrytki. Glinka nie chciała komentować tej sytuacji, ale podkreśliła, że zerwała zaręczyny i zamierza ubiegać się o alimenty dla swojej pociechy.

Katarzyna Glinka chętnie mówi o macierzyństwie

Aktorka chętnie dzieli się z fanami prywatnymi przemyśleniami i relacjonuje życie osobiste. Nie ukrywa, że życie samodzielnej mamy jest trudne, ale warte wielu wyrzeczeń. „A potem idę obudzić moich synów – zaraz po tym jak rozruszam nogę – bo coś mi ostatnio pod kolanem szwankuje. Patrzę na ich śliczne uśmiechnięte buźki. Słyszę pierwsze: Mama, kocham Cię. Przyjedziesz po mnie do żłobka? Co zjemy na śniadanie? Zrobię Ci plastelinę z mango. I wiem, że jestem we właściwym miejscu i żyję dokładnie tak, jak powinnam – pisała jeszcze niedawno.

Katarzyna Glinka spodziewa się kolejnego dziecia?

Aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Tym razem zaskoczyła swoich fanów wyznaniem, że może spodziewać się kolejnej pociechy. Opublikowała nagranie na Instagramie, na którym uśmiecha się rozanielona. „Zawsze marzyłam o córeczce… Teraz moje marzenia się spełnią” – napisała artystka.

W komentarzach pojawiło się wiele głosów fanów, którzy zastanawiali się, czy chodzi o trzecie dziecko celebrytki, szczeniaczka, czy fakt, że gwiazda przyjęła jakąś nową rolę w filmie, w którym będzie mamą dziewczynki. Obecnie Katarzyna Glinka ma dwóch chłopców: 9-letniego Filipa i 3-letniego Leona. Ojcem pierwszego z nich jest Przemysław Gołdon, a młodszego Jarosław Bienicki.

