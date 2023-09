Magda Gessler krzyczała i tłukła talerze w „Dzień Dobry TVN”. Zaapelowała do kobiet

70-letnia Magda Gessler od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawanych w Polsce restauratorek. Przyczynił się do tego z pewnością sukces „Kuchennych rewolucji”, które od 10 lat prowadzi na antenie TVN. Gessler ma duży autorytet wśród swoich fanów – na samym Instagramie obserwuje jej profil 1,2 mln ludzi. Teraz postanowiła to wykorzystać, apelując do młodych kobiet.

Magda Gessler zaapelowała do kobiet, rzucając talerzami i krzycząc

Przy okazji promocji kolejnego sezonu „Kuchennych rewolucji” Magda Gessler pojawiła się w czwartek 28 września w programie „Dzień Dobry TVN”. Tam spotkała się z prowadzącym Marcinem Prokopem w specjalnie rozstawionym przed siedzibą telewizji namiocie. Po krótkiej rozmowie Gessler niespodziewanie zaczęła krzyczeć, że „towarzystwo śpi” i jedynym wyjściem, aby je obudzić, jest „walenie talerzami”.

– Ale ponieważ nie jesteśmy w „Kuchennych Rewolucjach”, a w Warszawie i wszyscy jesteśmy dobrze przebudzeni, budzę wyłącznie młode kobiety, które nie chcą iść na wybory, którym się wydaje, że wszystko będzie samo, że mężowie wszystko załatwią i chowają głowę w poduszkę. Od nich zależy los ich córek, naszych babć, wszystkich kobiet w Polsce. Niech one wezmą losy w swoje ręce, więc je tłukę, tłukę je tak, żeby się wreszcie OBUDZIŁY! DOSYĆ TEGO! Co sobie myślą? Że ktoś za nie coś zrobi? Kobiety są najważniejsze, bo są przyszłością tego kraju! Do wyborów mają iść! Mają iść do wyborów! – wyjawiła w końcu powód swojego krzyku i tłuczenia talerzy Gessler.

– Więc je budzę! Budzę je tak, kurde, żeby się wreszcie obudziły! Żeby nam krzywdy nie zrobiły i sobie! Dosyć tego! Co sobie myślą? Że ktoś za nie coś robi? Teraz każdy musi zadbać o siebie, a kobiety są najważniejsze, bo są przyszłością tego kraju. Więc niech się zbudzą! DO WYBORÓW! Pięknie umalowane, zrobione, mają iść do wyborów – dodała.

Marcin Prokop o Magdzie Gessler: Nie da się jej okiełznać

Słowa i zachowanie Gessler skomentował w swoim stylu Marcin Prokop. – Magda jest żywiołem, Magda jest jak ogień, jak woda, jak huragan w jednym. Nie da się jej okiełznać. Miała nam opowiedzieć o 27. sezonie „Kuchennych Rewolucji”, ale opowiedziała o kolejnej rewolucji – stwierdził.

Piotr Ikonowicz szczerze o relacji z Magdą Gessler: Ona karmi bogatych, ja biednychCzytaj też:

