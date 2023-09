Piotr Ikonowicz szczerze o relacji z Magdą Gessler: Ona karmi bogatych, ja biednych

Piotr Ikonowicz jest politykiem, działaczem społecznym i na rzecz praw człowieka. Maga Gessler od lat znana jest z tego, że jest twarzą programu „Kuchenne rewolucje” na antenie stacji TVN. Co jakiś czas rodzeństwo „wbija sobie szpilę” w wywiadach i mediach społecznościowych.

Gessler pomoże Ikonowiczowi w kampanii wyborczej?

Teraz Ikonowicz jest kandydatem Lewicy do Sejmu i rozmawiał o tym z Robertem Mazurkiem w RMF FM. Pytany o relację z siostrą i to, czy pomoże mu ona w kampanii wyborczej, odpowiedział: „Ona karmi bogatych, ja biednych, więc to trochę nie po drodze”.

Przyznał, że pomagać mu będą koledzy i setki młodych wolontariuszy. Wtedy Mazurek zapytał, czy „siostra go karmi”. Ikonowicz przyznał, że zdarza się i dodał: „Ale usiąść w takiej drogiej restauracji, celebrować ten posiłek, to ja tyle czasu nie mam”.

Jakiś czas temu w rozmowie z „Super Expressem” Ikonowicz stwierdził, że ma wrażenie, że jego siostra „stała się własnością korporacji telewizyjnej i nie bardzo ma życie prywatne”.

Gessler postanowiła odpowiedzieć swojemu bratu na łamach „Faktu”. – To jedna z nielicznych osób w Polsce, która pomaga innym całkowicie bezinteresownie. Jesteśmy dziwnym społeczeństwem, nie do końca szanujemy tych, którzy nam dają, ale mamy większy respekt wobec tych, którzy od nas biorą – powiedziała.

