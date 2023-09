Halina Mlynkova gorzko o byłych partnerach. Potwierdziła przerażające plotki

46-letnia Halina Mlynkova w latach 2003-2012 była żoną Łukasza Nowickiego, znanego obecnie głównie z programu „Postaw na milion”, z którym ma syna Piotra (ur. 2004). W 2015 roku wyszła za mąż za producenta muzycznego Leszka Wronkę. Para rozwiodła się w 2020 roku, a piosenkarka związała się następnie z polskim muzykiem Marcinem Kidlą. W 2021 roku na świat przyszedł ich syn Leon.

Mlynkova szczerze o rozpadzie związków z Nowickim i Wronką

W podcaście u Żurnalisty Mlynkova, nie ujednolicając, które z małżeństw ma na myśli, przyznała, że „naprawdę walczyła bardzo mocno”. – Gdy tak się dzieje, wtedy zatracasz siebie. Przestajesz siebie szanować, ponieważ pozwalasz na rzeczy, na które normalnie człowiek nie powinien pozwalać, żeby to wszystko przetrwało – podkreśliła. – Czasami są takie momenty, że albo wiesz, że to jest twój koniec i brniesz w to, albo zaczynasz ratować siebie i wtedy musisz odejść – dodała.

Jak tłumaczyła piosenkarka, do momentu poznania swojego obecnego partnera, myślała, że „tak wyglądają wszystkie związki” i „nie można mieć łatwiej relacji, gdzie nie ma pretensji i podnoszenia głosu”. – Okazuje się, że można żyć bardzo partnersko, bez kłótni, ze spokojnymi rozmowami, ale tego też trzeba się nauczyć – powiedziała, dodając, że u swoich byłych partnerów ignorowała wiele „czerwonych flag”.

Przyznała, że z synem Piotrem, z pierwszego małżeństwa, musiała udać się na terapię, z której jednak szybko zrezygnowała, bo „nie miało to sensu”. – Poradziliśmy sobie inaczej – dodała.

Podsłuch w sypialni Nowickiego i Mlynkovej?

Kilka lat temu pojawiły się plotki o tym, że niania dziecka Mlynkovej i Nowickiego zamontowała w ich sypialni podsłuch. Piosenkarka u Żurnalisty potwierdziła, że to prawda. – W momencie, gdy zaczął jej się rozładowywać sprzęt i to wszystko zaczęło pikać, to zorientowaliśmy się, że to tam było – opowiedziała artystka.

