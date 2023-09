Beyonce wystąpiła w butach polskiej marki. Dobrała je do kreacji Balmain

23 września Beyonce wystąpiła w Houston w ramach jej światowego tournée Renaissance World Tour. Gwiazda pop i r&b jest znana z zamiłowania do luksusowych kreacji. Podczas obecnej trasy nosiła m.in. kostiumy marek Mugler, Loewe czy Balmain.

Beyonce podczas koncertu w Houston po raz pierwszy miała na sobie czarną sukienkę w białe grochy Balmain, która została zaprojektowana specjalnie dla niej przez dyrektora kreatywnego tej marki Oliviera Rousteinga. Do wzorzystej sukienki jest doczepiony duży kwiat. To właśnie do tej kreacji stylistka gwiazdy dobrała buty od polskiej projektantki, Magdy Butrym – czarne sandałki z różą.

Gwiazdy wybierają Magdę Butrym

W internetowym butiku projektantki sandałki wybrane przez Beyonce kosztują 4200 zł, są wykonane z wiskozy, jedwabiu oraz naturalnej skóry.

To nie pierwszy raz, gdy zagraniczne gwiazdy zwróciły uwagę na projekty Polki.W 2019 roku podczas jednej z sesji dla brytyjskiego Vogue’a aktorka Emma Stone wystąpiła w jej sukience Kunduz, co projektantka także odnotowała na Instagramie. W tym samym roku w zmysłowej, czerwonej sukience Butrym pozowała supermodelka i aktorka Adriana Lima.

Magda Butrym ukończyła Międzynarodową Szkołę Kostiumografii i Projektowania Ubioru. Po pięciu latach projektowania w marce Joanny Przetakiewicz La Mania rozpoczęła pracę pod swoim nazwiskiem. Przełomem w jej karierze było przypadkowe spotkanie z Kim Kardashian w jednej z paryskich kawiarni. Celebrytka poprosiła asystentkę, aby zapytała Butrym, co ma na sobie. Wkrótce amerykańska gwiazda zaczęła pokazywać się w zaprojektowanych przez nią strojach.

Polki stanowią mniej niż 5 proc. klientek sklepu internetowego projektantki.

