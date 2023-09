Shakira znów oskarżona. Miała oszukać państwo na ogromną kwotę

Z ustaleń Reutersa wynika, że we wtorek hiszpańska prokuratura złożyła drugi pozew przeciwko Shakirze, zarzucając jej oszukanie państwa na kwotę 6,6 mln euro. Śledztwo w tej sprawie trwało do lipca.

Shakira oskarżona o oszustwa podatkowe

Prokuratura zarzuca gwieździe muzyki pop, że w 2018 roku nie zadeklarowała zysków w wysokości 12,5 mln dolarów pochodzących m.in. z zaliczki na poczet jej trasy koncertowej „El Dorado World Tour”. W tym czasie piosenkarka była w związku z gwiazdą FC Barcelona Gerardem Pique i mieszkała w tym mieście razem z dwójką dzieci.

Według śledczych zamieszkiwanie w Hiszpanii wiązało się ze zobowiązaniem do opodatkowania tam wszystkich swoich międzynarodowych dochodów, niezależnie od tego, gdzie je uzyskała. Z ich ustaleń wynika jednak, że zamiast odprowadzić podatki w Hiszpanii, Shakira przekierowała pieniądze do „firm z siedzibą w krajach o niskich podatkach i dużej nieprzejrzystości”.

46-letnia gwiazda jest oskarżona o niezapłacenie 5,4 mln euro podatku dochodowego, a po uwzględnieniu naliczonych odsetek i dobrowolnych wpłat jej dług wynosi 6,0 mln euro. Ponadto została oskarżona o oszukanie państwa na kwotę 773 600 euro z tytułu podatku od majątku.

Druga sprawa przeciwko gwieździe pop

Hiszpańska stacja RTVE, na którą powołuje się BBC, twierdzi, że piosenkarka jest świadoma nowych zarzutów. Z kolei prawnicy przekazali Reutersowi, że przebywająca obecnie w Miami w Stanach Zjednoczonych Shakira nie otrzymała żadnego powiadomienia o nowej sprawie przeciwko niej. „Zespół prawny Shakiry koncentruje się na przygotowaniach do procesu za rok podatkowy 2012–2014, który rozpocznie się 20 listopada” – przekazano w oświadczeniu.

We wspomnianej przez prawników sprawie Shakira jest oskarżona o to, że nie zapłaciła 14,5 mln euro podatku, za co grozi jej do ośmiu lat więzienia.

Gwiazda twierdzi, że nie dopuściła się żadnych nieprawidłowości. „Jestem pewna, że mam wystarczające dowody na poparcie swojej sprawy i że sprawiedliwość zwycięży na moją korzyść” – powiedziała Shakira we wrześniu w wywiadzie dla hiszpańskiego wydania magazynu „Elle”.

