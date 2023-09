Gargamel oskarżony przez byłą partnerkę o przemoc. Jest odpowiedź youtubera

O mrocznej stronie Jakuba Chuptysia, czyli popularnego Gargamela, poinformowała na TikToku użytkowniczka Lauraklaus. Była dziewczyna influencera w poniedziałek 26 września oskarżyła go o stosowanie przemocy. Zwróciła też uwagę na to, że Chuptyś zaczął się z nią spotykać, kiedy miała jeszcze 16 lat, a on był już pełnoletni.

Gargamel oskarżany o przemoc i uwiedzenie nieletniej

– W 2020 roku padłam ofiarą groomingu i agresywnych zachowań przez znanego wam wszystkim Gargamela. Miałam 16 lat, jak zaczęliśmy spotykać. Od samego początku tej relacji Kuba był wobec mnie za******** przemocowy. Kontrolował całe moje życie, zabraniał spotykać mi się z kimkolwiek – pisała Laura.

– Wszelkie wyzwiska, stosowanie przemocy psychicznej, a później również fizycznej, były na porządku dziennym. (...) Nasz związek trwał do 2021 roku, do incydentu, kiedy pijany Kuba wparował do mojego mieszkania, zaczął mnie wyzywać, szarpać mnie – mówiła dalej. Pokazała też nagrania, na których słychać krzyki youtubera.

Komentarz Gargamela do oświadczenia Laury

Gargamel na słowa swojej byłej partnerki zareagował szybko. Po kilku godzinach od jej nagrania zamieścił w sieci oświadczenie, w którym potwierdził słowa Laury i przyznał się do zarzucanych mu czynów.

„W odniesieniu do nagrania które pojawiło się dziś wieczorem, mam kilka zdań od siebie: przepraszam moją byłą dziewczynę i przyznaję się do popełnionych błędów – to co zrobiłem w 2020 jest niewybaczalne i nie ma usprawiedliwienia dla mojego postępowania. Jest mi z tego powodu bardzo wstyd, ale jestem gotowy przyjąć wszelkie konsekwencje tych działań” – pisał.

„Wiele z was pewnie słyszało plotki na temat mojego rzekomego trafienia do szpitala psychiatrycznego pod koniec 2021. Nie wiem skąd takie informacje, tak naprawdę to poszedłem wtedy na odwyk alkoholowy i zacząłem terapię pod tym kątem, na którą uczęszczam do dziś i która uczy mnie zdrowego reagowania na stres i emocje, z którymi kompletnie sobie wtedy nie radziłem” – stwierdził dalej.

„O mojej trzeźwości często mówię na streamach. Pracuję nad sobą i z roku na rok staram się być lepszym człowiekiem. Wiem, że nic nie jest w stanie odwrócić tego co zrobiłem, skupiam się na dalszej pracy nad sobą. I znów – z całego serca przepraszam” – powtórzył.

