Sophia Loren miała wypadek. Aktorka trafiła do szpitala

Sophia Loren upadła w domu i doznała złamania żebra. Aktorka natychmiast trafiła do szpitala, gdzie przeszła operacją – pisze „La Repubblica”. Wszystkie zobowiązania gwiazdy kina zostały odłożone do czasu poprawy jej stanu zdrowia.

Co zaskakujące, informacje te przekazała gazecie... restauracja w Bari, która ma zostać nazwana imieniem Sophi Loren. Tam także miała otrzymać honorowe obywatelstwo miasta. Z kolei źródło „The Hollywood Reporter” precyzuje, że ikona włoskiego kina, która 20 września skończyła 89 lat, upadła w łazience i doznała kilku złamań biodra oraz poważnego złamania kości udowej.

„Panuje ostrożny optymizm co do wyniku operacji i powrotu do zdrowia Loren. Ten obejmie krótką rekonwalescencję, a następnie długą rehabilitację” – wskazano. Ostatni publiczny występ Loren miał miejsce 2 września na pokazie mody Armaniego w Wenecji, zorganizowanym podczas 80. Festiwalu Filmowego w Wenecji.

Wypadek gwiazdy włoskiego kina. Jak czuje się Sophia Loren?

Sofia Scicolone, bo tak naprawdę nazywa się aktorka, urodziła się 20 września 1934 r. w Rzymie. Przyszła na świat w szpitalu samotnej matki, jako nieślubne dziecko. Wychowywała się w ciężkich czasach naznaczonych wojną.

Ostatnio na wielkim ekranie Loren widzieliśmy w 2020 r., kiedy zagrała we włoskim dramacie „Życie przed sobą” (ang. „The Life Ahead”) wyreżyserowanym przez jej syna Edoardo Pontiego. W produkcji wcieliła się w rolę Madame Rosy, ocalałej z Holokaustu, która nawiązuje kontakt z 12-letnim senegalskim imigrantem o imieniu Momo. Film jest adaptacją powieści Romaina Gary'ego „La vie devant soi”, która wcześniej została zaadaptowana na duży ekran przez izraelskiego twórcę filmowego Moszego Mizrachi'ego.

