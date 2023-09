Szokujące informacje o stanie zdrowia 76-letniej Elżbiety Zapendowskiej. „Nie płaczę”

Polska krytyk muzyczna i specjalistka od emisji głosu była jurorką w programach takich jak „Idol” (2002-2005, 2017), „Jak oni śpiewają” (2007-2009) czy „Must Be the Music. Tylko muzyka” (2011-2016). Jest nauczycielką na warsztatach i festiwalach muzycznych.

Przygotowywała wokalistów do takich spektakli jak „Metro” czy „Do grającej szafy grosik wrzuć”, a także pracowała przy musicalach, w tym „Crazy for You”, „Grease” czy „Koty”. Była nauczycielką takich gwiazd jak Edyta Górniak, Michał Bajor czy Doda, u której w programie ostatnio gościła.

Nowe informacje o stanie zdrowia Elżbiety Zapendowskiej

W ostatnim odcinku „Doda. Dream Show” Doda opowiedziała nieco o swoich kontaktach z Elżbietą Zapendowską, a krytyczka opowiedziała o swoich problemach ze wzrokiem. Już w 2022 roku w rozmowie z „Plejadą” Zapendowska wyznała, że „wysiadło jej jedno oko”. – Z jasnym, stoickim spokojem i pełną pokorą przyjmuję to co na mnie spadło – przekazała.

Teraz w programie Polsatu przyznała, że jej wzrok jeszcze bardziej się pogorszył. – Ja już g***o widzę, ale widzę, że to ty – powiedziała, zwracając się do Dody. Jak na PESEL dobrze się czuję, tylko ślepa jestem, ale to było do przewidzenia, więc nie płaczę. Widzę trochę na jedno oko – przekazała.

