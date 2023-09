Katarzyna Dowbor poprowadzi nowy program! Znów zajmie się metamorfozami

Katarzyna Dowbor przez 40 lat pracy zawodowej związana była z największymi stacjami telewizyjnymi i rozgłośniami radiowymi, współtworząc wiele popularnych formatów. Przez ostatnie 10 lat jako gospodyni programu „Nasz Nowy Dom” towarzyszyła uczestnikom podczas spektakularnych remontów ich domów.

W maju 2023 roku dziennikarka została zwolniona i poinformowała na swoim Instagramie, że w Polsacie trwają „nowe porządki” i „odmładzanie wszystkiego i wszystkich”. Żalu nie kryli też fani programu, którzy zapewniali, że zamierzają przestać go oglądać. Po kilku dniach Polsat ogłosił, że nową prowadzącą „Nasz nowy dom” zostaje Elżbieta Romanowska, znana widzom między innymi z serialu „Ranczo”.

Teraz przyszedł czas na metamorfozę jej własnych czterech kątów. Canal+ zapowiada, że Katarzyna Dowbor podzieli się z widzami bezcennymi wskazówkami, które mogą stać się inspiracją do renowacji własnych życiowych przestrzeni.

Nowy program Katarzyny Dowbor

W nowej produkcji zrealizowanej we współpracy z kanałem Canal+ Domo widzowie będą towarzyszyć Katarzynie Dowbor podczas prac remontowych w poszczególnych częściach jej domu. Dziennikarka podzieli się praktycznymi poradami dotyczącymi modernizacji domu, wystroju i aranżacji wnętrz, a także pielęgnacji ogrodu.

– Bardzo się cieszę, że wracam do telewizji i będę robiła to, co kocham. Zdecydowałam się na współpracę z CANAL+ DOMO, wyjątkową stacją, w której jest wiele moich ulubionych programów. Cenię CANAL+ za profesjonalizm, kreatywność i to, jak potrafią inspirować swoich odbiorców. Z radością zaproszę widzów do mojego domu, żeby pokazać, jak go odnawiam – przekazała w komunikacie prasowym Katarzyna Dowbor, komentując swoje nowe zawodowe wyzwanie.

Kiedy premiera nowego programu Katarzyny Dowbor?

Jak podaje Canal+, zdjęcia do programu ruszą jesienią. Premiera w przyszłym roku na Canal+ Domo i w serwisie Canal+ online.

