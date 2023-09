Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski wzięli rozwód. Pokazali fotkę po rozprawie

Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski pobrali się w maju 2014 roku. W maju 2021 roku ogłosili rozstanie. Wkrótce na jaw wyszło, że to aktor miał w trakcie małżeństwa dopuścić się zdrady i chociaż Richardson mu wybaczyła, Zamachowski nie chciał już dłużej kontynuować związku. Po rozstaniu on związał się z Gabrielą Muskałą, a ona z Konradem Wojterkowskim.

Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski sfinalizowali swój rozwód

Przez długi czas Richardson i Zamachowski pozostawali małżeństwem. Teraz Monika Richardson poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że są już po rozwodzie. Do wpisu dodała też wspólne, pamiątkowe zdjęcie z Zamachowskim.

„A tak wyglądamy po rozwodzie. Pozdrawiamy z sądu” – przekazała. „Dziękuję Ci mężu, za te prawie dziesięć lat wspólnej drogi. Jesteś dla mnie cenną lekcją” – dodała, zwracając się do byłego męża.

Potem Richardson wbiła szpilę plotkarskim mediom. „Dziękujemy za uwagę niezmordowanym pracownikom mediów elektronicznych i tabloidów. Przykro nam, że to już będzie ostatnia wypłata z wierszówki na nasz temat… Nie, to żart, wcale nie jest nam przykro. Mamy was serdecznie dosyć. Dziś zamykamy ten rozdział bez komentarza” – napisała.

