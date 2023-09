„The Guardian” pisze o „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. „Trwa wewnętrzne dochodzenie”

„Polski talent show jest masowo krytykowany za przedstawienie uczestników z tzw. blackface” – pisze „The Guardian” we wtorek 12 września. Autor publikacji informuje, że ostatni odcinek 19. serii „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” – głosami widzów i jury, wygrał Kuba Szmajkowski, który wykoanł utwór „Humble” Kendricka Lamara.

Po emisji odcinka w sieci pojawiło się wiele negatywnych głosów osób, które zarzucili produkcji rasizm poprzez zastosowanie tzw. blackface. Kuba Szmajkowski udawał, że jest ciemnoskóry, żeby być podobnym do wykonawcy, którego naśladuje. Podobną charakteryzację zastosowała produkcja u Poli Gonciarz, która wykonywała piosenkę "If I Were a Boy" z repertuaru Beyonce.

„Wystąpił (Kuba Szmajkowski – red.) w pełnym blackface, sztucznymi warkoczykami i sztuczną brodą. Używał słowa na »n«, które nie zostało ocenzurowane podczas emisji. Aktorka Pola Gonciarz także przyciemniła skórę, wcielając się w Beyonce z jej utworem »If I Were a Boy«. Oboje opublikowali nagrania z występów na swoich profilach w social mediach” – pisze „The Guardian”.

Oświadczenie firmy Banijay w związku z blackface w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

W publikacji przypomniano, że producentem „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” jest w Polsce Endemol Shine (pod francuską firmą-matką Banijay). W oświadczeniu dla „The Guardian” rzecznik firmy przekazał:

„Banijay potępia lokalną realizację przez Endemol Shine Poland formatu »Twoja Twarz Brzmi Znajomo«, co jest sprzeczne z globalnymi wartościami naszej grupy. Trwa dalsze dochodzenie wewnętrzne i zostaną podjęte odpowiednie środki” – czytamy.

„The Guardian” przypomina, że już wcześniej w formacie użyto tzw. blackface, m.in. gdy Tomasz Ciachorowski śpiewał utwór „Stronger” Kanyego Westa czy przy występach innych osób, wcielających się w Tinę Turner, Missy Elliott, Steviego Wondera.

