Agnieszka Chylińska opowiada o incydencie na stacji benzynowej. „Niektórzy nie mają wyczucia”

Agnieszka Chylińska jest jedną z najbardziej lubianych polskich piosenkarek. Wylansowała hity takie jak „Winna”, „Nie mogę cię zapomnieć”, „Kiedy powiem sobie dość” czy „Niekochana”. Od kilku miesięcy artystka podróżuje po Polsce promując swój najnowszy krążek „Never Ending Sorry”, jednocześnie zaskakując publiczność wyjątkowymi aranżacjami hitów O.N.A.

Agnieszka Chylińska apeluje do fanów

W niedzielę 10 września piosenkarka występowała w amfiteatrze w Opolu. Tuż przed tym, jak pojawiła się na scenie, dodała na swoim Instagramie wideo, podczas którego opowiedziała o incydencie na jednej ze stacji benzynowych.

Jak opowiedziała Chylińska, została poproszona o autograf, gdy opuszczała toaletę. – Chciałabym uprzedzić ludzi, którzy zaczepiają mnie w momencie, kiedy wychodzę z toalety na stacji benzynowej, żeby zrozumieli, że gwiazdy też robią siku, że tzw. popularne osoby też mają prawo skorzystać z łazienki i mieć ochotę stamtąd szybko wyjść – podkreśliła.

– Wszyscy ci, którzy liczyli na to, że będę rozdawać autografy przed toaletą – przepraszam, że was rozczarowałam, ale ani to miejsce dobre do autografów, ani do zdjęć. Niektórzy nie mają wyczucia, lecz trudno – dodała.

