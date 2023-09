Co się dzieje z Ewą Bem? Odwołała kolejny koncert. Menedżer gwiazdy wydał oświadczenie

72-letnia Ewa Bem nazywana jest „pierwszą damą polskiego jazzu”. Wylansowała takie hity jak „Żyj kolorowo”, „Moje serce to jest muzyk”, „Pomidory”, „Gram o wszystko” czy „Wyszłam za mąż, zaraz wracam”.

Artystka miała w tym roku być jedną z gwiazd Top of The Top Sopot Festival, jednak w ostatniej chwili odwołała koncert. W sopockiej Operze Leśnej zastąpiła ją wtedy Anna Karwan.

Teraz kolejny koncert Ewy Bem został odwołany. Miała ona 10 września zaśpiewać w Świdniku. Organizatorzy napisali, że zastąpią ją Skaldowie. „Zamiast ikony polskiego jazzu, legenda big beatu i rocka. W związku z problemami zdrowotnymi Ewy Bem w niedzielę na »Muzycznych wieczorach u Św. Kingi« zobaczymy zespół Skaldowie” – czytamy.

Co się dzieje z Ewą Bem? Menedżer gwiazdy zabrał głos

W sieci zaroiło się od komentarzy zdezorientowanych i zmartwionych fanów Ewy Bem, co wywołało do tablicy menedżera artystki.

– To tylko drobna niedyspozycja fizyczna. Przeciążenie pracą – zapewnił w rozmowie z Wirtualną Polską Andrzej Łukasik. – Artystka niedługo wróci na scenę i do czynnej działalności artystycznej. To niestety nie będzie co prawda dziś albo jutro, ale – już niedługo. Mamy zaplanowane koncerty na jesień i jestem przekonany, że wszystkie się odbędą – podkreślił.

