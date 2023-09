Danny Masterson skazany na 30 lat więzienia za gwałty. To początek upadku scjentologów?

Podczas ogłaszania wyroku trzy kobiety oskarżające aktora powiedziały na sali sądowej, że zbrodnie Mastersona zrujnowały ich życie i poprosiły o ukaranie go spędzeniem całego życia za kratkami.

Jane Doe 1 nazwała aktora „prawdziwym tchórzem i potworem bez serca”. Jane Doe 2 zwróciła się do niego: „Nadal muszę zmagać się z tym, co mi zrobiłeś tamtej nocy… Naprawienie tego wymaga terapii, prowadzonej przez całe życie. Za każdym razem, gdy myślę, że wszystko jest w porządku, ten gwałt wraca do mnie”. Jane Doe 3 powiedziała sędziemu, że zdiagnozowano u niej zespół stresu pourazowego (PTSD).

Masterson, ubrany w garnitur, z zaczesanymi do tyłu włosami i zarośniętą brodą, nie zabrał głosu podczas ogłoszenia wyroku.

Sędzina w procesie Mastersona: Odebrałeś innym głos i możliwość wyboru

W czwartek rano wielu członków rodziny Mastersona z Hollywood przybyło do sądu, aby wesprzeć go podczas wydania wyroku. Jego żona, aktor i modelka Bijou Phillips, jego rodzeństwo – aktorka „The Walking Dead” Alanna Masterson, gwiazda „Malcolm In the Middle” Christopher Masterson i aktor Jordan Masterson.

– Panie Masterson, nie pan tu jest ofiarą. Twoje działania 20 lat temu odebrały innym osobom głos i możliwość wyboru. Twoje działania 20 lat temu były przestępstwem i dlatego tu jesteś – powiedziała sędzia Charlaine Olmedo, wydając wyrok. Sędzia skazała Mastersona na 15 lat do dożywocia na podstawie każdego z dwóch zarzutów, nakazując mu odsiadywanie obu kar po kolei.

Upadek Mastersona przyczyni się do upadku Kościoła scjentologicznego?

Procesy Mastersona rzuciły światło na Kościół scjentologiczny, a werdykt oznaczał oszałamiający upadek jednego z najwybitniejszych celebrytów tego ruchu. Masterson jest scjentologiem przez całe życie, a wszystkie trzy ofiary w momencie napaści również były w kościele, a po tym, co je spotkało, opuściły go.

Podczas ogłoszenia wyroku Leah Remini – była scjentolożka i najgłośniejsza krytyczka Kościoła scjenologicznego siedziała w pierwszym rzędzie sali, aby wspierać kobiety. „Odczuwam ulgę, że ten niebezpieczny gwałciciel będzie usunięty z ulic i nie będzie mógł brutalnie atakować ani gwałcić kobiet, przy pomocy scjentologii, wielomiliardowej organizacji przestępczej zwolnionej z podatku” – napisała po ogłoszeniu wyroku na Twitterze aktorka.

Trzy Jane Doe oświadczyły – zarówno podczas wyroku, jak i podczas zeznań – że Kościół odradzał im zgłaszanie sprawy gwałtów Mastersona na policję. Prokuratorzy przez cały proces argumentowali, że aktor wykorzystał swoją pozycję w kościele do nadużyć, bez obawy przed konsekwencjami swoich czynów.

