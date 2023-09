Hiszpański aktor aresztowany w Wenecji. Chodzi o napaść seksualną

Od 30 sierpnia do 9 września w Wenecji odbywa się Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W tym roku jest to jego jubileuszowa edycja, bo to już 80. edycja.

Gabriel Guevara aresztowany za napaść seksualną

Jak co roku nie mogło jednak zabraknąć kontrowersji. Tym razem pojawiły się poważne zarzuty – w przeszłości jeden z aktorów miał dopuścić się napaści seksualnej. Chodzi o hiszpańskiego artystę Gabriel Guevara, który popularność zdobył dzięki serii filmów dla nastolatków Amazon Prime „Moja wina”.

Gabriel Guevara jest bardzo popularny na Instagramie. Jego konto śledzi niemal 6,5 miliona internautów. Wcześniej informował, że otrzyma nagrodę zwaną „Filming Italy” (niezwiązaną z imprezą). Jak donoszą media, po zarzutach, wyróżnienie zostało odwołane.

Jako pierwszy o sprawie informował wenecki dziennik „La Nuova Venezia”. Gospodarze szybko zabrali głos i podkreślili, że aktor nie przyleciał do miasta na ich zaproszenie. „W związku z artykułami, które pojawiły się na różnych stronach internetowych, dotyczącymi aresztowania hiszpańskiego aktora Gabriela Guevary w Wenecji, Biennale niniejszym wyjaśnia, że jego obecność tu nie była związana z żadnymi wydarzeniami lub produkcjami związanymi z 80. Międzynarodowym Festiwalem Filmowym” – czytamy.

Niedługo sąd wyda oświadczenie w sprawie celebryty, zanim będzie on mógł zostać poddany ekstradycji. Szczegóły zdarzenia nie są znane, prawdopodobnie doszło do niego we Francji.

Gabriel Guevara – kim jest?

Gabriel Guevara jest 22-letniem hiszpańskim modelem i aktorem. Zanim zdobył sławę dzięki serii filmów dla nastolatków Amazon Prime "Moja wina", pojawił się w hiszpańskiej wersji produkcji „Skam”. Wcielał się w rolę Cristiana „Crisa” Mirallesa Haro.

Na swoim koncie ma też role teatralne i operowe. W 2010 roku w Teatrze Królewskim w Hiszpanii wystąpił w legendarnej „Tosce”.

