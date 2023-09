Kwiat Jabłoni zapowiedział pierwszą halową trasę koncertową. Gdzie wystąpi zespół?

Kwiat Jabłoni od 2018 roku oczarowuje kolejnych słuchaczy. Od czasu ukazania się w 2019 roku płyty „Niemożliwe” (ze słynnym „Dziś późno pójdę spać”; 45 mln wyświetleń na YouTube) zespół nie zwalnia tempa – tworzy kolejne hity, wydaje płyty za każdym razem świetnie przyjmowane przez fanów i doceniane przez branżę muzyczną, koncertuje i udziela się społecznie.

Dotychczas Kwiat Jabłoni wydał dwa studyjne albumy. Wspomniany debiutancki krążek „Niemożliwe” bardzo szybko osiągnął status podwójnej platyny. Nie inaczej było w przypadku „Mogło być nic” (2021). Płyta nie tylko zadebiutowała na pierwszym miejscu oficjalnej listy sprzedaży (OLiS), ale po czterech miesiącach również pokryła się platyną.

W 2022 roku ukazał się projekt specjalny realizowany we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Efektem był wyjątkowy koncert i płyta „Kwiat Jabłoni i goście: Wolne Serca” zawierająca 10 coverów, które ukształtowały kilka pokoleń Polaków, a łączy je jedno przesłanie – miłość do wolności.

Zespół współpracował m.in. z sanah, T.Love, Ralphem Kaminskim, Julią Pietruchą, Miuoshem oraz Skubasem przy utworze „Zaraz się zacznie” o skutkach konsumpcjonizmu i egoistycznej chęci posiadania. Ponadto Kwiat Jabłoni występował m.in. na Open’er Festival, Spring Break Festival czy Pol’and’rock Festival.

W rezultacie Kwiat Jabłoni, zdobywając ponad 10 tys. głosów, otrzymał Złotego Bączka, czyli nagrodę publiczności dla najlepszego zespołu 25. edycji Pol’and’Rock Festival. Co więcej, w tym roku sytuacja powtórzyła się – zespół powrócił na Dużą Scenę festiwalu, by ponownie zdobyć tę nagrodę. Niespełna trzy tygodnie później, również głosami fanów, Kwiat Jabłoni odebrał Bursztynowego Słowika podczas Top of The Top Sopot Festival.

Harmonogram koncertów zespołu Kwiat Jabłoni

4.11.2023 – Szczecin / Netto Arena

8.11.2023 – Wrocław / Hala Stulecia

12.11.2023 – Gdańsk / ERGO ARENA Gdańsk/Sopot

17.11.2023 – Łódź / Atlas Arena

24.11.2023 – Katowice / Spodek

26.11.2023 – Kraków / TAURON Arena Kraków

1.12.2023 – Lublin / Targi Lublin

3.12.2023 – Rzeszów / G2A Arena

16.12.2023 – Poznań / MTP – Pawilon 3A

19.12.2023 – Warszawa / COS Torwar – sold out

20.12.2023 – Warszawa / COS Torwar

