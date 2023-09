Klaudia Halejcio przesadziła? „Kopniak w dziecko nie do końca śmieszny”

Klaudia Halejcio jeszcze jakiś czas temu głównie zajmowała się rozwijaniem swojej kariery aktorskiej. Teraz jednak przede wszystkim skupia się na tworzeniu treści w mediach społecznościowych. Śmiało, można ją nazwać jedną z czołowych polskich influencerek.

Klaudia Halejcio w ogniu krytyki fanów

Celebrytka an swoim profilu nie tylko reklamuje różne produkty, ale też chętnie dzieli się z obserwatorami swoim życiem prywatnym. Tak też było w niedzielny wieczór. Wówczas Halejcio pokazała, jak wyprawia do szkoły dzieci. Celebrytka doczekała się córeczki Nel ze swoim narzeczonym Oskarem Wojciechowskim. Biznesman ma także córeczkę z poprzedniego związku, którą influencerka chętnie się zajmuje.

„Jutro wreszcie nadchodzi ten długo wyczekiwany dzień – kiedy dzieci wracają do szkoły i dom staje się strefą wolności! Popraw humor przyjaciółce, która również odzyskuje wolność, oddając pociechę do klasy. #BackToSchool Najwspanialszy dzień w roku” – czytamy w opisie. Na nagraniu widać, jak para rzuca w dziewczynkę kanapkami, rzuca jej plecak, a na koniec wręcz wykopuje z domu.

Fani zniesmaczeni zachowaniem Klaudii Halejcio

Wspomniane wideo podzieliło fanów Klaudii Halejcio. „Wiem, że żart, ale ten kopniak w dziecko nie do końca śmieszny”; „Też się zastanawiam, czy może mam inne poczucie humoru. No dla mnie to średnio śmieszne”; „Z tym rzucaniem w dziecko i kopaniem na końcu. Hmmm... chyba mam inne poczucie humoru” – czytamy.

Gwiazda nie zostawiła tego bez komentarza. „To jest totalnie nasz humor. Oczywiście, rozumiem, że każdy ma swoje poczucie humoru. Na moim kanale rzeczywiście wszystko jest nadawane z grubą kreską, więc nie każdy musi się w tym odnajdywać” – podkreśliła Halejcio.

