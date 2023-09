Lil Wayne wraca na scenę VMA po ponad 10 latach. Kto jeszcze wystąpi na wydarzeniu MTV?

Do grona światowej sławy artystów, którzy wystąpią podczas Video Music Awards 2023 dołączają Lil Wayne, Anitta, Doja Cat, Kelsea Ballerini i TOMORROW X TOGETHER. Tegoroczna gala VMA będzie transmitowana na żywo z Prudential Center w New Jersey w nocy z wtorku na środę, 13 września 2023 roku od godz. 2:00 naszego czasu.

Lil Wayne wraca na scenę Video Music Awards

5-krotny zdobywca nagrody GRAMMY i multiplatynowa ikona muzyki powróci na scenę VMA po ponad dekadzie i to ze swoim nowym singlem „Kat Food”, który wykona po raz pierwszy na żywo po jego premierze 1 września. Jego dyskografia obejmuje ponad 120 milionów sprzedanych płyt na całym świecie, w tym 26 milionów albumów i tym samym Lil Wayne ugruntował swoją pozycję jako jeden z najlepiej sprzedających się artystów w historii i jeden z najbardziej wpływowych artystów hip-hopu.

W 2022 roku zdobył pierwszy diamentowy certyfikat za przebój „Lollipop” ze Static Major. 14-krotnie nominowany do nagród VMA artysta ponownie powalczy w kategorii „Najlepszy teledysk – hip-hop” o upragnioną nagrodę Moon Person, którą po raz pierwszy odebrał w 2008 roku.

Kto jeszcze pojawi się na scenie VMA?

Anitta

Światowy fenomen – Anitta – powraca na scenę MTV, gdzie zaprezentuje przed publicznością brazylijski funk, wykonując medley hitów ze swojej najnowszej płyty „Funk Generation: A Favela Love Story”. Swoim zeszłorocznym debiutem i wygraną w VMA zapisała się w historii jako pierwsza Brazylijka, która kiedykolwiek zdobyła nagrodę Moon Person. W tym roku dąży do powtórki swojego zwycięstwa w kategorii „Najlepszy teledysk – muzyka latynoska”.

Doja Cat

Światowa supergwiazda, 4-krotna zdobywczyni statuetek VMA i laureatka nagrody GRAMMY® powróci na scenę MTV po niezapomnianym udziale w roli gospodyni i hipnotyzującym wykonaniu utworów „Been Like This” i „You Right” w 2021 roku, gdzie zdobyła również dwie nagrody, w tym za „Najlepszą współpracę”. 23 razy nominowana w konkursie MTV, w tym roku otrzymała aż 5 nominacji, m.in. za „Teledysk roku” i „Artystkę roku”. Ostatnio zwyciężyła w 2022 roku w kategorii „Najlepsza choreografia”. Jej pierwsza w historii trasa koncertowa po Ameryce Północnej z udziałem Ice Spice i Doechii rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Kelsea Ballerini

Mutiplatynowa gwiazda country Kelsea Ballerini ma zadebiutować na gali VMA, prezentując fanom światową premierę rozszerzonej wersji swojej najnowszej, niezwykle osobistej i docenionej przez krytyków EP-ki „Rolling Up The Welcome Mat (For Good)”. To będzie pierwszy występ Kelsei na scenie MTV w historii – w trakcie rekordowego roku dla piosenkarki, która niedawno zakończyła trzy wyprzedane odcinki swojej trasy koncertowej i udane pokazy krótkometrażowego filmu do EP-ki, który napisała i współreżyserowała.

TOMORROW X TOGETHER („TXT”) gościnnie z Anittą

Ikony Generazji Z i gwiazdy MTV PUSH premierowo zaprezentują zupełnie nowy singiel i zadebiutują na gali VMA jako pierwszy zespół K-Pop, który wystąpi na arenie międzynarodowej z brazylijską supergwiazdą i międzynarodową sensacją Anittą. Grupa, która zapisała się na liście Billboard 200, przygotowuje się do wydania 3. albumu studyjnego „The Name Chapter: FREEFALL”, który ukaże się w październiku. Na VMA powalczą o wygraną w kategoriach „Najlepszy teledysk – K-Pop” i „Najlepszy występ w serii push”.

