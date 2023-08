Kamil Nosel odchodzi z Radia ZET. Na antenie usłyszymy teraz Filipa Chajzera

Jak potwierdziła Anna Marucha, dyrektor komunikacji korporacyjnej grupy Eurozet, głos Kamila Nosela w Radiu ZET usłyszymy po raz ostatni w czwartek 31 sierpnia. Podkreśliła przy tym, że jest to decyzja dziennikarza, nie spółki.

W zamian za Nosela na antenie pojawić się ma nowy duet prowadzących – Filip Chajzer oraz Agnieszka Kołodziejska. Poprowadzą oni wspólnie „Na luzie w Radiu ZET” – „niezobowiązujące spotkania z tematami, plotkami ze świata showbizu i sondami ulicznymi” reportera, którym będzie sam Chajzer.

Nowa ramówka Radia ZET

W nowej ramówce słuchaczy Radia ZET powita o poranku (5:30-9:00) trio: Marek Starybrat, Kamil Baleja i Bartosz Gajda. Po 8:00 usłyszymy rozmowę Bogdana Rymanowskiego w „Gość Radia ZET”.

Nowością w porannym paśmie będzie program „Szymon Majewski Szał” o godzinie 7:40. Katarzyna Kwiatkowska i Michał Zieliński będą w nim parodiować postaci ze świata show biznesu i polityki, przedstawiając razem z Szymonem Majewskim absurdy otaczającej nas rzeczywistości.

Od 9:00 do 15:00 prezentowane będzie świeże pasmo „Szybko zleci z Radiem ZET”. W tym czasie usłyszymy muzyczne przeboje, ciekawostki i informacje na dobry dzień. Format poprowadzą Ewelina Pacyna (do 12:00) i Robert Karpowicz (do 15:00). W piątku od 12:00 do 13:00 spotkanie z Grażyną Torbicką i jej audycją „Kocham cię kino”.

Codziennie od 15:00 do 19:00 Marcin Sońta i Michał Korościel poprowadzą „Szczyt wszystkiego”, umilając powroty do domu z pracy. Od poniedziałku do piątku będzie z nimi też Beata Lubecka, która po 17:00 poprowadzi „Popołudniowego Gościa Radia ZET”.

Od 19:00 do 20:00 codziennie w Radiu ZET usłyszymy Mateusza Ptaszyńskiego, który poprowadzi „Listę Przebojów Radia ZET Lubię to”.

