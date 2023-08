Wzruszający wpis Karola Strasburgera. Zwrócił się do Jadwigi Barańskiej

Jadwiga Barańska w latach 70. wyjechała wraz ze swoim mężem i synem do Stanów Zjednoczonych. Teraz aktorka ma 87 lat i jest w złej formie psychicznej i fizycznej.

Reżyser podał, że Barańska mierzy się z pęknięciem w lewym biodrze, a ze względu na wiek, operacja nie jest możliwa i „trzeba czekać, aż nastąpi samoistny zrost”. Jak wynika z opisu Antczaka, coraz częściej aktorka mówi o śmierci, domawia obecności pielęgniarki, przyjmowania lekarstw oraz jedzenia. „Na moje i Mikołaja błagania odpowiedziała nieoczekiwanie: Nie walczcie ze mną i pozwólcie mi odejść posłuszna decyzji hinduskiego przesłania – ani dłużej ani krócej tylko tyle ile przeznaczył Bóg!” – wyjawił mąż aktorki.

Strasburger przesyła słowa wsparcia Barańskiej i Antczakowi

W sprawie głos zabrał teraz Karol Strasburger, bohater kultowej sceny w filmie „Noce i dnie”, w której zbiera nenufary w stawie, właśnie dla postaci granej przez Jadwigę Barańską.

„Drogi Jureczku, choć z oddali, to zawsze, jak wiesz, moje myśli są przy Was. Wyjątkowo, bo na własnym scenariuszu życia rozumiem, jak bardzo wiele jesteśmy w stanie zrobić i poświęcić, by walczyć o zdrowie/życie ukochanej osoby” – napisał aktor, który jakiś czas temu sam pożegnał żonę. „Czytam ze wzruszeniem Twoje posty i w myślach bardzo mocno wspieram Cię w tej niełatwej sytuacji. Miłość uskrzydla i dodaje jeszcze większej motywacji, czego życzę Ci z całego serca” – życzył.

Dalej Strasburger napisał, że „przytula szczególnie dziś Jadzię, mocno i najczulej, jak dawniej Toliboski”. „Życzę Wam obojgu siły, dobrych myśli i ludzi wokół, którzy często pojawiają się niespodziewanie na naszej drodze, by nieść pomoc. Bądźcie dzielni, jestem z Wami, ja i moja M” – zakończył prezenter.

