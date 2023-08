Wystartował „Hotel Paradise 7”. Poznajcie wszystkich uczestników!

Dopiero co zakończyła się emisja „Hotel Paradise. All Stars”, a już zadebiutowała kolejna odsłona formatu. W 7. sezonie przenosimy się do Kolumbii. – Przed nami emocjonujące miłosne manewry. Single zanurzą się w oceanie namiętności, rywalizacji, zdrady i miłości – mówiła prowadząca show Klaudia El Dursi.

Wszyscy uczestnicy 7. edycji „Hotel Paradise”

Tym razem w programie bierze udział dziewięcioro uczestników. Najmłodsza ma 21 lat, najstarszy 32 lata. Poznajcie ich!

22-letnia Victoria Wojciechowska



Victoria jest studentką zarządzania zasobami ludzkimi i pracuje jako specjalistka ds. obsługi klienta niemieckojęzycznego. Urodziła się w Niemczech i tam żyła do 11 roku życia. Jej największą pasją są podróże, uwielbia poznawać nowe miejsca i kultury. Lubi uczyć się języków – mówi płynnie po angielsku, niemiecku i polsku, a w planach ma naukę języka hiszpańskiego. Dużo przyjemności sprawia jej montaż filmów – czy to z podróży, czy krótkich filmów marketingowych. Chciałaby dalej rozwijać się w tej dziedzinie. Dobrze czuje się przed kamerą, czasami bierze udział w sesjach zdjęciowych i teledyskach.

Na pierwszy rzut oka wygląda jak zdystansowana królowa lodu, ale w rzeczywistości to typowa dziewczyna z sąsiedztwa. Pełna pasji do życia, wszystko ją ciekawi. Zależy jej, żeby inny bawili się dobrze w jej towarzystwie, dba o przyjaciół i dobrą atmosferę, ale kiedy trzeba, potrafi pokazać rogi. Nie pozostaje bierna, gdy ktoś robi jej pod górkę. Szybko wybucha, gdy przyłapie kogoś na kłamstwie. Przyjmuje zasadę - zero tolerancji dla nieszczerych osób. Uwielbia tańczyć, dlatego letnie festiwale i całonocne imprezy są stałym punktem w jej życiu.

Od 14 roku życia nieprzerwanie była w związkach, a singielką jest dopiero od kilku miesięcy. W ostatniej relacji czuła się ograniczana i nie mogła realizować swoich marzeń. Chciałaby w końcu zrobić coś tylko dla siebie i zabawić się. Jej ideał to wysoki, wysportowany brunet o latynoskim typie urody. Powinien mieć swoje cele i marzenia.



22-letnia Alicja Długosz



Alicja studiuje socjologię ze specjalizacją psychologii społecznej oraz pracuje jako zastępca managera w lokalu gastronomicznym. Interesuje się astrologią. Bez wątpienia kocha dzieci i swoją przyszłość chciałaby związać z zawodem psychologa dziecięcego. Sama ma szóstkę młodszego rodzeństwa, którym uwielbia się opiekować. Pasjonuje się podróżami, a swój wolny czas zawsze spędza w towarzystwie przyjaciół.

Jest uroczą, roztrzepaną i roześmianą dziewczyną. To stuprocentowa optymistka. Patrzy na świat przez różowe okulary i nawet w najgorszej sytuacji potrafi dostrzec pozytywy. Z natury jest bardzo empatyczna i lubi pomagać innym. Nikomu nie życzy źle. Oczywiście do momentu, kiedy ktoś nie zajdzie jej za skórę. Wtedy potrafi być ostra. Mówi o sobie, że jest jak „Alicja w Krainie Czarów”, bo ma swój własny świat. Nie lubi podejmować ciężkich decyzji, mówi, że to życie podejmuje je za nią.

Zasadniczo, Alicja jest singielką przez całe życie. Miała wiele miłosnych przygód i krótkich relacji, ale żadnej z nich nie nazwałaby związkiem. Zawsze uciekała przed poważnymi deklaracjami. Ma jednak romantyczną duszę i marzy jej się prawdziwa, wieczna i bezinteresowna miłość jak z bajki. Ma słabość do mężczyzn o ciemnych, kręconych włosach. Imponuje jej, gdy druga osoba ma swoje pasje, o których opowiada z błyskiem w oku.



22-letni Roch Krzyżański



Roch jest studentem cyfryzacji i zarządzania danymi oraz pracuje jako analityk baz danych w dziale e-commerce. Jest wszechstronną osobą i stara się w pełni wykorzystać swoje szerokie możliwości. Pomimo młodego wieku, podejmował już w życiu wiele wyzwań. Jest modelem, instruktorem żeglarstwa i wychowawcą na obozach dziecięcych. Uczył się wokalu i gry na pianinie w szkole muzycznej i to właśnie śpiew jest jedną z jego największych pasji. W wieku 13 lat zdobył mistrzostwo Polski w tenisie, dzięki czemu teraz może spełniać się w roli instruktora – uczy dzieci i dorosłych. Ma na swoim koncie także przygodę z teatrem, występował na scenie zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Przy pierwszym kontakcie Roch jest raczej wycofanym obserwatorem. Szybko jednak dostraja się do grupy i staje się jej głównym ogniwem. Jest empatyczny i bardzo sobie ceni tę cechę. Zawsze wysłucha i posłuży dobrą radą. Twierdzi, że jego największą wadą jest ciągłe stawianie siebie w pozycji lidera. Przez to często nie potrafi odpuścić. Później często analizuje swoje zachowanie, a negatywne emocje odbijają się na jego samopoczuciu.

Roch był już w kilku poważnych związkach. Większość z nich kończyła się podobnym schematem – Roch nie dawał swoim partnerkom wystarczającej przestrzeni, osaczał je. Powodem jego rozstań były także zdrady i dziecinność dziewczyn. Teraz szuka dojrzałej relacji, w której będzie mógł dzielić się swoim szczęściem z wybranką. W kobietach ceni sobie naturalność i zadbany wygląd, a zwłaszcza piękny uśmiech.



32-letni Krzysztof Ćwiertnia



Krzysztof jest jednym z tych szczęściarzy, którym udało się przekuć życiową pasję w dobrze prosperujący biznes. Od najmłodszych lat interesował się doskonaleniem własnego ciała i pracą nad tężyzną fizyczną. Obecnie z powodzeniem spełnia się jako trener personalny. Ponieważ praca pochłania większość jego czasu, w wolnych chwilach próbuje rzeczy, które leżą poza jego strefą komfortu. Na swoim koncie ma już skok ze spadochronem i na bungee, morsowanie czy lot w tunelu aerodynamicznym. Stara się skupiać także na rozwoju mentalnym i zrozumieniu siebie, w czym pomaga mu czytanie książek.

Krzysztof mówi o sobie, że jest pozytywnie zakręcony – miewa zwariowane pomysły, jest urodzonym optymistą, a w jego towarzystwie zawsze jest wesoło. Jednocześnie jest bardzo poukładany, dokładny i zorganizowany. Lubi mieć wokół siebie porządek, co zahacza wręcz o pedantyzm. Jego głowy zupełnie nie zaprzątają opinie innych. Zawsze kieruje się prawdą i jest szczery. Jego wadą jest brak cierpliwości. Nie lubi marnotrawić czasu i wszystko chciałby mieć natychmiast.

Damsko-męskie podboje Krzysztof rozpoczął dopiero w wieku 22 lat i od tej pory interesowały go jedynie relacje oparte na czystej fizyczności. Jednak po jakimś czasie znudziły go takie układy. Do tej pory był w 3 poważnych związkach. Wszystkie rozpadły się ze względu na nieporozumienia. Krzysztof nie ukrywa, że zdarzało mu się być niewiernym. W relacjach jest spontaniczny i romantyczny. Stać go na czułe gesty, jak np. bezinteresowne obdarowanie partnerki kwiatami, czy romantyczny liścik ukryty w torebce. U kobiet zwraca uwagę na oczy i uśmiech, chociaż nie ukrywa że inne atrybuty też są dla niego ważne. Lubi dziewczyny z charakterem.



23-letni Michał Jędrzejczak



Od najmłodszych lat największą pasją Michała jest sport i to właśnie z tą dziedziną postanowił związać swoje życie. Na co dzień studiuje na kierunku Sport i Wellness oraz pracuje w charakterze ratownika wodnego i trenera personalnego. Wolny czas wypełniają mu treningi na murawie, sporty wodne i nurkowanie.

Michał jest przyzwoitym, godnym zaufania chłopakiem, o którym marzy każda mama dla swojej córki. Potrafi zachować spokój nawet w najbardziej nerwowej sytuacji. Niemal niemożliwe jest, by wyprowadzić go z równowagi. Jest wyjątkowo rodzinny i wrażliwy, czego nie okazuje przy pierwszym poznaniu. Wie, że te cechy mogą zostać wykorzystane przeciwko niemu. Stara się być życzliwy dla wszystkich i najpierw zrozumieć drugą osobę, a później wyciągać wnioski. Potrafi znaleźć wspólny język z każdym bez wyjątku.

Na swoim koncie ma 3 dłuższe związki, a singlem jest od roku. Z perspektywy czasu wie, że nie był gotowy na poważną relację. Teraz jest już bardziej dojrzały i nie interesują go przygody na jedną noc. Marzy o oddanej żonie, domu na wsi i trójce dzieci. Jego ideał to temperamentna blondynka o naturalnej urodzie i niebieskich oczach. Wolałby, żeby jego wybranka była starsza od niego.



23-letnia Karolina Majewska



Karolina zdecydowała się postawić wszystko na jedną kartę i rok temu zrezygnowała z pracy w biurze na rzecz fotomodelingu. Fotografia fascynowała ją od najmłodszych lat. W tym kierunku ukończyła szkołę, dlatego czuje się doskonale po obu stronach aparatu. Dużo satysfakcji przynosi jej sport. Często można ją spotkać na siłowni i treningach pole dance. Udziela się także w fundacji działającej na rzecz zwierząt.

Karolina to pewna siebie liderka z charyzmą. Jest bardzo popularna i wszyscy uwielbiają przebywać w jej towarzystwie. Nie jest jednak osobą, która robi to, czego ludzie od niej oczekują. Potrafi być stanowcza i bezpośrednia – nie da sobie wejść na głowę. Ma świadomość swojego uroku i chętnie to wykorzystuje. Najlepiej czuje się gdy jest w centrum uwagi. Bywa kontrowersyjna i doskonale wie, że to może spodobać się widzom.

Do tej pory była w 3 poważnych związkach. Zdaje sobie sprawę, że w relacjach damsko-męskich wciąż powtarza schematy. Na początku zgrywa niedostępną i wymagającą, ale po niedługim czasie zaczyna przymykać oko na wszelkie wady partnera, co kończy się manipulacjami i nieporozumieniami. Jej ideał to wysoki brunet z tatuażami. Ale przede wszystkim musi być dojrzały emocjonalnie. Oczekuje żeby partner był mężczyzną, nie chłopcem.



22-letnia Kornelia Rajnerowicz



Kornelia jest szalenie aktywną osobą i poświęca swój czas wielu zajęciom. Studiuje zaocznie zarządzanie i przywództwo, jest hostessą, modelką i do niedawna managerką restauracji. Jej priorytetem życiowym jest ciągły rozwój. Wiele radości daje jej sport – regularnie chodzi na siłownię, odkrywa tajski boks, uwielbia biegać, tańczy zumbę, a w przyszłości planuje nauczyć się dancehallu. Interesuje się także fotografią analogową.

Rozsadza ją energia. Nie potrafi usiedzieć bezczynnie w miejscu. Doskonale wie jak cieszyć się życiem i zaraża swoim pozytywnym usposobieniem wszystkich wokół. Jej obecność to zawsze obietnica najlepszej zabawy. Jest bardzo otwartą, ciepłą i ufną osobą. Nigdy nie zakłada najgorszego i uważa, że wszystko co ją w życiu spotyka, nie dzieje się bez przyczyny. Jest daleka od oceniania innych ludzi, najpierw zawsze stara się zrozumieć czyjeś postępowanie. Jest bardzo dumna z siebie i z tego jak ukształtowały ją jej własne decyzje.

Jedyny poważny związek, w którym planowała z partnerem wspólną przyszłość, trwał 4 lata, ale uczucie wygasło i Karolina została singielką. Od tego momentu korzysta z życia, randkuje i poznaje nowe osoby. Łatwo ją zauroczyć i wtedy nie waha się, by okazać chłopakowi zainteresowanie. Nie ukrywa, że jest już na etapie, w którym szuka kogoś na dłużej. Jej ideał to wysoki brunet z ciemnymi oczami, zarostem i tatuażami. Uważa, że fundamentem miłości zawsze powinna być przyjaźń.



21-letnia Sabina Smolińska



Sabina jest studentką bezpieczeństwa narodowego. Nauka pochłania dużą część jej czasu, ale też daje sporo satysfakcji, ponieważ bardzo lubi się uczyć. Poza uczelnią, dzieli swój czas pomiędzy liczne pasje. Uwielbia gotować, szczególnie dla przyjaciół. Interesuje się również psychologią, a zdobytą wiedzę wykorzystuje w życiu codziennym. W przeszłości trenowała siatkówkę, ale kontuzja wykluczyła ją z dalszych treningów. Mimo to wciąż lubi spędzać czas aktywnie.

Zdecydowanie nie jest typem szarej myszki. Jest bardzo wyrazista – ma silną osobowość i egzotyczną urodę, a do tego mnóstwo tatuaży. Ma twardy charakter, ale przy tym stara się do każdego podchodzić z życzliwością. Zdecydowanie zyskuje przy bliższym poznaniu. Ma w sobie dużo ciepła i empatii. Jest wrażliwa, ale na co dzień nie okazuje tego. Uwielbia żartować i swoim śmiechem zarażać innych. Przyznaje, że to jej sekretny sposób na pokolorowanie tego szarego i ponurego świata.

W ostatniej relacji Sabina była oszukiwana i okłamywana, dlatego teraz ostrożnie podchodzi do tematu związków. Szuka swojej bratniej duszy, kogoś kto będzie ją rozumiał bez słów. Wizualnie podobają jej się wysocy i dobrze zbudowani mężczyźni. Idealny partner powinien mieć poczucie humoru i charakter, co najmniej tak silny jak jej.



24-letni Marvin Krucinski



Marvin jest bankierem i człowiekiem wielu pasji. W przeszłości trenował kick-boxing, a obecnie jest miłośnikiem kalisteniki. Nieodłącznym elementem jego życia jest muzyka. To ojciec – zawodowy muzyk – zaszczepił w nim tę pasję. Marvin gra na skrzypcach, perkusji i gitarze. Teraz poświęca się pisaniu tekstów oraz śpiewaniu i to właśnie z tym wiąże swoją przyszłość. Ma dużą łatwość w nauce obcych języków. Już w tak młodym wieku płynnie posługuje się niemieckim, włoskim i angielskim.

Marvin przeważnie prowadzi sportowy tryb życia, ale czasem pozwala sobie na odrobinę szaleństwa i wybiera się na imprezy z przyjaciółmi. Wychodzi z założenia „wszystko albo nic” i kiedy już się bawi, oddaje się temu bez reszty. Kocha adrenalinę, to ona go napędza. Gdy tylko dni stają się cieplejsze, wsiada na swój motocykl i pędzi przed siebie. W przyszłości chciałby też skoczyć ze spadochronem. Marvin ma siostrę bliźniaczkę, z którą dopiero niedawno złapał dobry kontakt.

Jego najdłuższy związek trwał 3,5 roku, ale nie wspomina go najlepiej. Został zdradzony. To dlatego do dzisiaj ma problemy z zaufaniem. W relacjach z kobietami ma dwoistą naturę – raz jest bad boyem, raz romantykiem. Korzysta z aplikacji randkowych i choć często zdarzają mu się przygody na jedną noc, on szuka czegoś więcej – głębszej rozmowy, duchowego połączenia. Bardzo chciałby się już zakochać. Jego ideałem jest wysportowana, charyzmatyczna dziewczyna w typie latynoski. Koniecznie musi mieć dobre maniery.

Kiedy emisja 7. sezonu „Hotel Paradise”?

7. edycja „Hotelu Paradise” wystartowała w poniedziałek 28 sierpnia 2023 roku, o godzinie 20:00. Odcinki emitowane będą od poniedziałku do piątku na antenie TVN7 oraz w Playerze.

