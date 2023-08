Elton John trafił do szpitala

76-letni piosenkarz spędził noc z niedzieli 27 na poniedziałek 28 sierpnia na oddziale ortopedii szpitala Princess Grace w Monako. Jak podał rzecznik artysty w oświadczeniu, Elton John przewrócił się w swoim domu i był leczony z powodu „drobnych obrażeń”.

„Elton odwiedził lokalny szpital w ramach zachowania wszelkich środków ostrożności. Dziś rano po badaniach kontrolnych został natychmiast wypisany do domu, gdzie już przebywa, w dobrym zdrowiu” – czytamy.

Sir Elton John wraz ze swoim mężem Davidem Furnishem i ich dwoma synami, tuż po zakończeniu trasy koncertowej Farewell Yellow Brick Road, udał się do Francji, gdzie spędza lato. Miesiąc wcześniej wystąpił też jako headliner na Festiwalu Glastonbury.

Elton John – legenda muzyki

Od czasu wydania swojego debiutanckiego albumu w 1969 roku Sir Elton John stał się jednym z najbardziej lubianych i szanowanych muzyków w Wielkiej Brytanii i na świecie, dzięki takim hitom jak „Tiny Dancer”, „I'm Still Standing”, „Your Song” czy „Are You Ready For Love?”.

Nakład ze sprzedaży jego wydawnictw muzycznych przekroczył ponad 300 mln egzemplarzy, co czyni go jednym z najbardziej uhonorowanych artystów wszech czasów. Za sprzedaż swoich albumów studyjnych i kompilacji w USA odebrał jedną diamentową płytę, jedną 16-krotnie platynową, jedną siedmiokrotnie platynową, dwie pięciokrotnie platynowe, cztery podwójnie platynowe, 14 platynowych i 12 złotych. Jest laureatem sześciu nagród Grammy, czterech Brit Awards, dwóch Oscarów, Złotego Globu i Tony Award.

W 2019 roku premierę miał film biograficzny o artyście, zatytułowany "Rocketman". Wcielił się w niego Taron Egerton.

