Jucho z Domowych Melodii zapowiada swój solowy album. Wydała singiel

Jucho, czyli Justyna Chowaniak, to autorka tekstów, kompozytorka, wokalistka, producentka muzyczna, a także twórczyni piosenek kultowej już formacji Domowe Melodie. Razem ze Staszkiem Czyżewskim i Kubą Dykiertem zyskała popularność dzięki takim utworom jak „Techno”, „Północ” czy „Ścisz to”. Muzycy podczas Pol’and’Rock Festival odnieśli ogromny sukces. Później jednak zakończyli swoją przygodę. Jako artystka solowa powraca z utworem pt. „Oda od Ślimaka”, zapowiadającym jej najnowszy album.

Jucho z Domowych Melodii powraca singlem „Oda od Ślimaka”

„Oda od Ślimaka” to protest song wystosowany przez braci mniejszych do ludzi. Pod płaszczem ślimakowej opowieści kryje się jednak historia codziennych zmagań wszystkich istot nieposiadajacych dóbr materialnych i tym samym pozbawionych wielu praw w dzisiejszym świecie. Styl utworów jucho od lat wyróżnia się zabawą słowem, melodyjnością i przenikliwą obserwacją rzeczywistości, doprawioną szczyptą humoru. Wszystko to przeplecione dźwiękami pianina, kontrabasu i perkusjonaliów.

Jucho z Domowych Melodii wraca z solową twórczością

Razem z piosenką „Oda od Ślimaka” światło dzienne ujrzał również teledysk, do którego scenariusz napisała jucho, a realizacją obrazu zajął się reżyser i aktor Jakub Józefowicz. W teledysku oprócz jucho, która wciela się w rolę tytułowego Ślimaka, wystąpili również Agata Wątróbska oraz Robert Więch. Pojawiają się w nim również najmłodsi goście, którzy w klipie zagrali małe Ślimaki.

O utworze zapowiadającyh płytę wypowiedziała się sama Justyna Chowaniak. – Już czas, aby ktoś wypowiedział się zwięźle w tym śliskim temacie. W imieniu tych, którzy głosu nie mają – powiedziała.

