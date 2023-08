Natasza Urbańska jurorem w „The Voice Kids”. Mówi, jak przyjęli ją pozostali trenerzy

Przypomnijmy, w maju Dawid Kwiatkowski, który był jurorem „The Voice Kids” od 1. sezonu, czyli od stycznia 2018 roku, ogłosił, że odchodzi z programu.

„Moje muzyczne plany i cele na przyszłe lata będą wymagały ode mnie większego skupienia na komponowaniu muzyki, co oznacza, że moja drużyna nie miałaby trenera na wyciągnięcie ręki tak, jak dotychczas, a jestem ostatni do robienia czegoś na pół gwizdka” – wyjaśnił.

Niedługo potem portal Pudelek podał, że z formatem TVP żegna się także Cleo, która bierze udział w show od 2. edycji. Informacja ta została jednak szybko zdementowana. Już wówczas pojawiały się plotki, że w programie mamy zobaczyć Nataszę Urbańską oraz Marinę Łuczenko-Szczęsną. Te okazały się tylko częściową prawdą.

Natasza Urbańska w „The Voice Kids”

We wtorek 22 sierpnia na Instagramie Nataszy Urbańskiej pojawiły się fotki z planu „The Voice Kids”.

„Kochani to się dzieje. Siedzę na fotelu trenera »The Voice Kids« i wiecie co? Kocham to! Zbieram muzyczne perełki a Cleo, Baron i Tomson stwarzają najlepszą, rodzinną atmosferę” – napisała gwiazda.

Tuż po zakończeniu zdjęć Urbańska przyznała też, że nie spodziewała się, że podejdzie do tej sprawy tak emocjonalnie.

– Jestem przytłoczona ilością talentów. Słyszałam w życiu już tyle pięknie śpiewających dzieci, ale tu dzieje się magia. Zapominasz o wszystkim, bo te dzieci zabierają cię do swojego świata i potrafią tak zaczarować, że zapominasz o zdrowym rozsądku – przekazała. Dodała, że inni jurorzy przyjęli ją z „ciepłem, otwartością i poczuciem humoru”. – Jest w tym coś tak pięknego, bo sprawili, że czułam się swobodnie – powiedziała.

