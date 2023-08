Rihanna urodziła drugie dziecko. Znamy jego płeć

Dziewięć miesięcy po tym, jak wraz z A$AP Rockym Rihanna przywitała na świecie swoje pierwsze dziecko, przekazała informację, że spodziewa się kolejnego potomka. Zrobiła to w wyjątkowy sposób, bo podczas występu na Super Bowl 2023. Chwilę później informację o ciąży artystki potwierdził w rozmowie z „Variety” przedstawiciel artystki.

Występ Rihanny na Super Bowl 2023

Na występ podczas Super Bowl 2023 Rihanna wybrała czerwony kombinezon Loewe, w którym pojawiła się najpierw na jednej z kilku wznoszących się nad tłumem platform, podczas gdy jej tancerze, wszyscy ubrani na biało, dawali popis swoich umiejętności poniżej.

Tłum oszalał, gdy Rihanna ironicznie wykonała utwór „Better Have My Money” – biorąc pod uwagę fakt, że nie płaci się za występy podczas Super Bowl. 34-latka zagrała też inne swoje największe hity, jak „Only Girl”, „Where Have You Been” czy „We Found Love”. Kiedy zaczęła śpiewać, uwagę zwróciła na swój okrągły brzuch – dając wszystkim do zrozumienia, że znów jest w ciąży, co zdecydowanie okazało się najważniejszym momentem występu.

Rihanna urodziła drugie dziecko kilkanaście dni temu? Podano płeć

Teraz okazuje się, że Riri i A$AP Rocky powitali świecie swoje drugie dziecko. TMZ twierdzi, że maluszek przyszedł na świat w pierwszych dniach sierpnia, ale gwiazda chciała utrzymać to w tajemnicy.

– Na początku miesiąca Rihanna w tajemnicy urodziła kolejnego chłopca. Nasze źródła donoszą nam, że dziecko przyszło na świat 3 sierpnia w Los Angeles – przekazał informator zagranicznego portalu. Jednocześnie zdradził szczegół związany z imieniem. – Nie znamy jeszcze imienia dzieciaka, ale wiemy, że zaczyna się na „R” i jest to chłopiec – dodało źródło.

