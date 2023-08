Nowe informacje o stanie zdrowia Beaty Tyszkiewicz. Jak czuje się aktorka?

Beata Tyszkiewicz jest nazywana „pierwszą damą polskiego filmu”. W swojej karierze aktorskiej zagrała ponad 100 ról, w tym te, które zapamiętamy na długo. Wcieliła się między innymi w postać Izabeli Łęckiej z „Lalki”, Berny z „Seksmisji”, Lali w „Śmierci dziecioroba” czy Eweliny Opolskiej w „Pannie z mokrą głową”.

Beata Tyszkiewicz miała zawał. Jak się czuje?

Do 2017 roku była też jurorką w znanym programie rozrywkowym „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Z udziału w formacie zrezygnowała po tym, jak przeszła rozległy zawał serca, po którym konieczne okazało się przeprowadzenie zabiegu udrożnienia tętnicy wieńcowej. Wtedy Tyszkiewicz postanowiła wycofać się z życia publicznego.

Aktorka mieszka sama w centrum Warszawy i – wbrew namowom swojej córki Karoliny Wajdy – nie chce się przeprowadzić do dworku w podwarszawskich Głuchach, gdzie mieszka jej pociecha.

14 sierpnia Beata Tyszkiewicz obchodzić będzie swoje 85. urodziny. Karolina Wajda w rozmowie z „Faktem” zdradziła, jak czuje się jej mama.

– Mama czuje się znacznie lepiej. Ma w sobie mnóstwo radości życia. Widzi świat w pozytywnych barwach mimo niedogodności wieku. Jest w świetnej formie umysłowej i nie brakuje jej poczucia humoru. Żałuję, że tylko ja tak na co dzień mogę z niego korzystać, bo wciąż nie chce się do mnie przeprowadzić – podkreśla.

Czytaj też:

Katarzyna Figura w 2. sezonie serialu Netfliksa! Kto jeszcze dołączył do obsady?Czytaj też:

Quiz dla prawdziwych miłośników polskich seriali! 6/10 to już sukces!