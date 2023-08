Lil Tay to raperka i osobowość internetowa. Nastolatka zdobyła popularność pięć lat temu, kiedy pod nadzorem starszego brata zaczęła nagrywać kontrowersyjne filmiki. 9 sierpnia 2023 roku na Instagramie celebrytki pojawiło się oświadczenie rodziny, że nastolatka i jej brat nie żyją.

„Z głębokim żalem informujemy o nagłej i tragicznej śmierci Claire. Nie ma słów, które oddałyby naszą stratę i ból. Nie spodziewaliśmy się tego, co się stało, i jesteśmy w szoku. Odejście jej brata tylko pogłębia nasz niewyobrażalny ból. W tym czasie prosimy o uszanowanie naszej prywatności, okoliczności śmierci Claire i jej brata są badane. Claire na zawsze pozostanie w naszych sercach, pozostawiając pustkę nie do zapełnienia” – czytamy na Instagramie Lil Tay.

Lil Tay nie żyje. Amerykańska raperka miała 14 lat

Lil Tay, a tak naprawdę Claire Hope, już pięć lat temu zniknęła z Internetu w podejrzanych okolicznościach. Podobno powodem była walka rodziców dziewczynki o całkowitą opiekę nad nią. Jej matka, która zajmowała się sprzedażą nieruchomości, straciła wówczas pracę. Powodem było nagranie Lil Tay, do którego użyła samochodu szefa swojej matki bez jego zgody.

Wszystkie materiały Lil Tay spotykały się z kontrowersjami. Nastolatka chwaliła się, że ma kupione kilka sportowych aut za gotówkę, a nawet nie ma prawa jazdy. Później jej instagramowe konto zostało całkowicie wyczyszczone. Pojawił się za to napis „Help me”.

Media podkreślają, że informacja o śmierci też nie jest pewna. W końcu Claire Hope nie była na nim aktywna już pięć lat. Chociaż z nieoficjalnych informacji wynika, że celebrytka i jej starszy brat zginęli w wypadku samochodowym, to one także nie są pewne. Dziennikarze skontaktowali się z lokalną policją, a służby przekazały, że w okolicy mieszkania dziewczynki i jej brata nie doszło do żadnego wypadku. Daily Mail odezwało się także do byłego agenta Lil Tay. „To skomplikowana sytuacja i w tym momencie nie jestem w stanie ani potwierdzić, ani całkowicie zaprzeczyć oświadczeniu rodziny” – napisał w oświadczeniu.

