Hakiel komentuje post Stępień i dodaje jej otuchy. „Nie wiemy, czy za rogiem nie czeka na nas nowy rozdział”

O rozstaniu tancerza Marcina Hakiela i jego tajemniczej wybranki Dominiki jest głośno od kilku tygodni. Wszystko za sprawą braku wspólnych zdjęć, którymi do tej pory celebryta zalewał swoich obserwatorów. Także fotografie na, których Hakiel pozuje w pojedynkę, ale na pierwszy rzut oka widać, że jest smutny. Fani dopytywali go komentarzach, czy jego związek przeszedł do historii, ale ten unikał odpowiedzi na to pytanie.

Marcin Hakiel związał się z Magdaleną Stępień?

Mimo że nie potwierdził, ani nie zaprzeczył końcu w związku z tajemniczą Dominiką, to opublikował niemal identyczne kadry jak Magdalena Stępień. Była dziewczyna Jakuba Rzeźniczaka udostępniła fotki z Gdańska, które zrobione są z okna apartamentu. Niemal identyczne ujęcia znalazły się na profilu ojca Adama i Heleny.

Serwis Pudelek skomentował się zarówno z modelką, jak i tancerzem. Oboje jednak postanowili nie tłumaczyć się z domniemanego wspólnego weekendu. Oboje wysłali taką samą wiadomość: Nie komentuję.

Marcin Hakiel dodaje otuchy Magdalenie Stępień

Teraz Magdalena Stępień opublikowała post, w którym dzieli się przemyśleniami o nieprzejmowaniu się plotkami i doniesieniami. Przyznała, że obecnie zamierza skupić się na pozytywnych stronach życia. Dodała, że wie, że jej historia pomogła wielu matkom, które tak jak ona, straciły dzieci. Wpis nie umknął Marcinowi Hakielowi. Były mąż Katarzyny Cichopek dodał Stępień otuchy. „W życiu nie do końca chodzi o to, co nam się przytrafia, tylko co postanowimy z tym zrobić. Nigdy nie wiemy, czy za rogiem nie czeka na Nas nowy rozdział. Koniec jest zarazem początkiem” – napisał w komentarzu.

instagram

Marcin Hakiel rozstał się z Dominiką? „To ona podjęła tę decyzję”

Wygląda więc na to, że związek Marcina Hakiela i tajemniczej Dominiki naprawdę przeszedł do historii. Redakcja „Świata Gwiazd” dotarła do informatora, który potwierdził rozstanie. – Tak to prawda. W Krotoszynie nie było tajemnicą, że są parą, ale dziś Dominika milczy na ten temat. To ona podjęła tę decyzję, bo Dominika to bardzo odpowiedzialna i myśląca o przyszłości kobieta – twierdzi źródło.

Z dalszej wypowiedzi dowiadujemy się, że szanse na przyjaźń Hakiela i Dominiki po zakończonej relacji są dość małe. Do tekstu Pudelka odniósł się Marcin Hakiel, który napisał, że nie potwierdza tych informacji.

Czytaj też:

Elżbieta Romanowska wspomina początki w „Nasz Nowy Dom”. „Nie radzę sobie do końca”Czytaj też:

Paweł Królikowski miał nieślubne dziecko. Jego żona po latach wyznała prawdę