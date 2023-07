Kevin Spacey uniewinniony. Aktor rozpłakał się, komentując wyrok sądu

Dwukrotny zdobywca Oscara, który akurat w środę 26 lipca skończył 64 lata, przemówił do dziennikarzy na schodach sądu w Londynie. Chwilę wcześniej oczyszczono go z zarzutów dotyczących molestowania czterech mężczyzn za czasów pracy amerykańskiego aktora w brytyjskim teatrze Old Vic.

Wzruszony Kevin Spacey podziękował przysięgłym

Spacey oczyszczony został ze wszystkich zarzutów. Na nic zdały się zapewnienia prokuratury, że jest on „dręczycielem”, napastującym mężczyzn i nieprzestrzegającym granic osobistych innych ludzi. Oskarżony konsekwentnie odrzucał wszelkie zarzuty, a w trakcie procesu po jego stronie stanęli m.in. Elton John z mężem Davidem Furnishem, zeznający jako świadkowie.

W trakcie swojego wystąpienia aktor podziękował członkom ławy przysięgłych za staranne rozpatrzenie jego sprawy. Wspomniał też pracowników sądu, ochroniarzy oraz swoich prawników. Wypowiadając niektóre słowa nie był w stanie ukryć wzruszenia. Już wcześniej zresztą, jeszcze na sali sądowej, łzy napłynęły mu do oczu.

Problemy Kevina Spacey'a

– Sądzę, że wielu z was może zrozumieć, iż mam wiele do przyswojenia po tym, co się dziś stało. Chciałbym jednak powiedzieć, że jestem niesłychanie wdzięczny ławie przysięgłych za poświęcenie swojego czasu na uważne prześledzenie wszystkich dowodów i faktów, przed wydaniem swojej decyzji – mówił.

Warto przypomnieć, że oskarżenie sprzed kilku lat nie tylko gwałtownie zahamowało udaną karierę hollywoodzkiego gwiazdora, ale też zmusiło go do wypłacenia ogromnych finansowych kar. Samym producentom serialu „House of Cards” aktor należny był 25,5 miliona funtów po tym, jak skandal z jego osobą ujrzał światło dzienne.

Oskarżenia pod adresem hollywoodzkiego aktora

Czterech mężczyzn oskarżyło Kevna Spacey'a o chwytanie, ściskanie i dotykanie genitaliów i pośladków. Do przestępstw miało dojść od 2001 do 2004 roku. Jak wynika z przekazanych informacji, chodzi o trzy domniemane nieobyczajne napaści, trzy przestępstwa napaści na tle seksualnym i jedno przestępstwo polegające na doprowadzeniu osoby do czynności seksualnych bez zgody. Wówczas celebryta był dyrektorem artystycznym w teatrze The Old Vic.

