Jakimowicz mówił o „obrzydliwej hołocie”. Teraz przegrał w sądzie

Jarosław Jakimowicz słynie z kontrowersyjnych wpisów i zachowań. Prezenter TVP Info i gwiazdor „Młodych wilków” lubi szokować i nie kryje swoich poglądów. Warto wspomnieć, że w zeszłym roku celebryta samodzielnie zdjął tęczową flagę, która wisiała na jednej z warszawskich ulic.

Często też wdaje w dyskusje z internautami i nie przebiera w słowach. Jeszcze częściej obraża swoich kolegów po fachu i robi to w wulgarny sposób. Jakimowicz nie ma ostatnio dobrego czasu – niedawno stracił posadę w TVP, a teraz usłyszał wyrok. Gwiazdor przegrał w sądzie z Komitetem Obrony Demokracji. W jaki sposób zostanie ukarany?

Jarosław Jakimowicz stracił pracę w TVP

Niedawno Jarosław Jakimowicz został zwolniony z TVP ze względu na „nieprzyzwoite zachowania”, głównie w stosunku do pracujących z nim kobiet. – Bezpośrednim powodem rozstania z Jakimowiczem były seksistowskie i przemocowe relacje w miejscu pracy, konkretnie wulgarne wyzwiska do kobiet i tak też ma wpisane na wypowiedzeniu współpracy – przekazał mediom pracownik Telewizji Polskiej.

Teraz KOD przekazał, że wygrał z Jakimowiczem w sądzie. Członkowie KOD pozwali go po tym, jak 12 lutego w programie „Jedziemy!” gwiazdor powiedział, że: Komitet Obrony Demokracji płaci 150 złotych uczestnikom organizowanych przez siebie protestów za udział w demonstracjach, ale i „protestowanie w pierwszej linii, tarzanie się po ziemi, walenie nogami w metalowe blachy”. Co więcej, nazwał członków KOD-u „obrzydliwą hołotą”.

Jakimowicz przegrał w sądzie z KOD-em. Nazwał ich „obrzydliwą hołotą”

Członkowie KOD-u domagali się 100 złotych, z czego 10 tysięcy miało zostać przekazane na WOŚP. Ostatecznie sąd zdecydował, że Jarosław Jakimowicz musi zapłacić 10 tysięcy złotych grzywny, 5 tysięcy za PCK plus koszty procesowe.

– Przed sądem nie potrafił udowodnić, że jego słowa to prawda. Jakimowicz pomówił i poniżył Komitet Obrony Demokracji oraz znieważył członkinie i członków KOD. To sprawiedliwy wyrok – odniósł się do decyzji sądu przewodniczący KOD-u Kuba Karyś.

facebookCzytaj też:

Kontrowersyjny film Holland w konkursie na Festiwalu w Wenecji. To nie jedyna polska produkcjaCzytaj też:

Doda i Dariusz Pachut nie są już parą? Może świadczyć o tym jeden szczegół