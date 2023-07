Paulina Smaszcz trafiła do szpitala. „Już po wszystkim”

Od kiedy Paulina Smaszcz ujawniła informację o związku jej byłego męża z Katarzyną Cichopek, wciąż jest pod lupą mediów i chętnie wykorzystuje to zainteresowanie. Chociaż ostatnio o Macieju Kurzajewskim mówi coraz mniej, to jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Teraz gwiazda poinformowała, że trafiła do szpitala. Co się stało?

Paulina Smaszcz opowiedziała o problemach ze zdrowiem

Sprawa ze zdrowiem Pauliny Smaszcz wyszła na jaw kiedy gwiazda zrezygnowała z pracy w JLL Polska. Celebrytka pełniła tam obowiązki szefowej marketingu i PR. O całej sytuacji opowiedziała na Instagramie. „To ja podjęłam taką decyzję. Niestety, jestem w trakcie intensywnego leczenia onko- i neurologicznego. Mam też intensywną rehabilitację, by nie dopuścić do kolejnego niedowładu. Nie mogę już pracować po 12h w jednej pozycji. Nie chcę też iść na rentę” – napisała Paulina Smaszcz.

Paulina Smaszcz trafiła do szpitala. Pokazała zdjęcie wprost z łóżka

Natomiast w sobotę 8 lipca 2023 roku gwiazda podzieliła się z internautami informacją, że następnego dnia wybiera się do szpitala. „Niedzieli już się boję, bo wieczorem szpital, a w poniedziałek kontrola” – wyznała na Instagramie. Teraz kiedy jest już po wszystkim, była żona Kurzajewskiego wrzuciła selfie wprost ze szpitalnego łóżka i przede wszystkim podziękowała lekarzom.

„Już po wszystkim. Trzeba dziękować, bo za mało wokół wdzięczności i lojalności. Dziękuję ogromnie i z serca za pomoc, dr B. Korczyńskiej i dr M. Uchman oraz zespołowi Szpitala Południowego, za absolutnie wszystko. Najbardziej za serce, szybkie działanie, wyrozumiałość i trzymanie kciuków za dalsze leczenie” – napisała.

