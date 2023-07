Książę Harry znów pojawił się publicznie bez żony. Podsyci to plotki o problemach związku

Lady Colin Campbell uważa, że od kilku tygodni Meghan Markle i książę Harry nie potrafią dojść do porozumienia. Choć para chroni swoją prywatność, to brytyjskie media twierdzą, iż ostatnio unika on towarzystwa żony i coraz częściej decyduje się na samotne noclegi w hotelu.

Plotek rozsiewanych przez królewską biografkę nie uciszą też publiczne wystąpienia księcia. Po raz kolejny już widziano go bez małżonki, tym razem na Dniu Niepodległości. W Montecito towarzyszyła mu za to córka Lilibeth.

Wielcy nieobecni, Harry i Meghan

Co ciekawe, Harry nie pojawił się też 5 lipca na koronacji króla Karola III na władcę Szkocji. Nie dołączył do Williama, księżnej Kate i królowej Kamili. To również wywołało falę komentarzy. W sieci mówi oraz pisze się o tym, że księcia boli niechęć żony do ułożenia sobie poprawnych stosunków z jego rodziną.

– W małżeństwie były problemy podobno od jakiegoś czasu. Harry będzie miał dużo czasu, żeby wydobyć się z małżeństwa, ponieważ był bardzo otwarty na temat wszystkich swoich niepowodzeń i brania narkotyków – oznajmiła lady Colin Campbell.

Meghan Markle i księcia Harry'ego czeka walka o dzieci?

Spekulacje nabrały już takich rozmiarów, że mówi się nawet o możliwym rozwodzie. Osoba z otoczenia pary podkreśliła, że to syn księżnej Diany zamierza walczyć o dzieci i chce je samotnie wychowywać. – Ma przed sobą prawdziwą walkę, jeśli chce zatrzymać Archiego i Lilibet. [...] Wie, że jego rodzina przyjmie go z powrotem z otwartymi ramionami, zwłaszcza jeśli zabierze ze sobą Archiego i Lili. Będzie miał wsparcie od Beatrycze, po Eugenie i, ma nadzieję, także Kate – powiedział informator.

Żadne z głównych zainteresowanych nie skomentowało tych doniesień. W piątek 30 czerwca byli widziani w centrum Santa Barbara, kiedy uśmiechnięci trzymali się za ręce. Nie wiadomo jednak czy paparazzi przyłapali ich przypadkowo, czy była to „ustawka”.

