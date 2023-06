Nie żyje Alan Arkin, zdobywca Oscara za rolę w filmie „Mała miss”

Informację o śmierci aktora przekazali jego synowie – Adam, Matthew i Anthony, w oświadczeniu dla magazynu „People”. Alan Arkin zmarł w czwartek 29 czerwca.

„Nasz ojciec był wyjątkowo utalentowaną siłą natury – zarówno artystą, jak i człowiekiem. Kochającym mężem, ojcem, pradziadkiem. Był uwielbiany i będzie nam go bardzo brakować” – napisali.

Kim był Alan Arkin?

Alan Arkin urodził się w Brooklynie w Nowym Jorku, a jego dziadkami byli żydowscy imigranci z Ukrainy, Rosji i Niemiec. Kiedy miał 11 lat przeniósł się z rodzicami do Los Angeles. On sam, już w wieku 10 lat oznajmił, że chce być aktorem. Uczył się w wielu szkołach – jednym z jego nauczycieli był Benjamin Zemach, student Konstantina Stanisławskiego.

W końcówce lat 50. Arkin poprowadził swoją karierę na nieco inny tor. Wraz z grupą folkową The Tarriers wyruszył w trasę koncertową po Europie. Odnieśli niemały sukces i stali się rozpoznawani. Jako lider The Tarriers zadebiutował nawet w swoim pierwszym dramacie „Calypso Heat Wave” w 1957 roku. U jego boku pojawiła się sama Maya Angelou i Joel Grey. W 1959 roku Arkin dołączył do grupy komediowej Second City w Chicago, z którą już trzy lata później zadebiutował na Broadwayu. W 1963 roku otrzymał Tony Award za rolę w spektaklu „Enter Laughing” w reżyserii Gene'a Saksa.

Już za swoją pierwszą pierwszoplanową rolę filmową w „Rosjanie nadchodzą” Normana Jewisona, otrzymał nominację do Oscara. Rok później, w 1967 roku ponownie nagrodzono go wyróżnieniem oscarowym za rolę w „Doczekać zmroku” z Audrey Hepburn.

Widzowie znają też Arkina dzięki „Ulicy sezamkowej”, gdzie pojawił się ze swoją żoną Barbarą Dana w 1970 i 1971 roku. Grali oni Larry'ego i Phillis, komiczną parę, która rozwiązuje swoje konflikty na ekranie.

Pierwszy Oscar Alana Arkina

Pierwszego Oscara Alan Arkin doczekał się w 2006 roku za drugoplanową rolę w filmie „Mała miss”. Wcielał się w nim w niezapomnianego Edwina, dziadka tytułowej bohaterki, który został wyrzucony z domu starców za wciąganie kokainy. Ostatnio Arkina oglądać mogliśmy też w „The Kominsky Method” platformy Netflix, gdzie wcielił się w postać Normana Newlandera, wieloletniego agenta i przyjaciela aktora Sandy’ego Kominsky’ego (Michael Douglas).

