Nie żyje Jakub Ulewicz, aktor znany z popularnych polskich seriali. „Trudno uwierzyć w to, co się stało”

Jakub Ulewicz zmarł we wtorek 27 czerwca 2023 roku. „Trudno nam uwierzyć w to, co się stało, jeszcze trudniej o tym pisać i próbować wyrazić nasze uczucia. Z ogromnym bólem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi, aktora Teatru Polskiego w Bydgoszczy Jakuba Ulewicza, który odszedł 27 czerwca 2023 roku. To niewyobrażalna strata dla polskiego teatru, który żegna wybitnego aktora i artystę. To wielka pustka dla naszego zespołu, który stracił przyjaciela” – czytamy w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych przez Teatr Polski w Bydgoszczy.

„W obliczu tragedii nasze myśli kierujemy w stronę najbliższych Kuby, którym przekazujemy najszczersze kondolencje i wyrazy wsparcia” – dodał zespół. Przyczyna śmierci aktora nie została podana do wiadomości publicznej.

Kim był Jakub Ulewicz?

Jakub Ulewicz był synem aktora Wacława Ulewicza („Hubal”, „Zamach stanu”, „Krótki dzień pracy”, „Polonia Restituta”) oraz aktorki Krystyny Rutkowskiej-Ulewicz („Niania”, „Wesele”, „Ryś”, „Komedia małżeńska”, „Ile waży koń trojański?”).

W 1989 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Występował w teatrach: Nowym w Poznaniu (1989-93), im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (1993-98), Polskim w Poznaniu (1998-2004). Od roku 2004 aktor Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

Ulewicza oglądać mogliśmy w wielu polskich serialach, w tym w „M jak miłość”, „Na Wspólnej”, „Hotelu 52”, „Usta Usta”, „Komisarzu Aleksie”, „Blondynce”, „Koronie królów”, „Drugiej szansie”, „Układzie warszawskim”, „Klanie”, „Ojcu Mateuszu” czy „Barwach szczęścia”.

