Edyta Górniak rozmawia ze zmarłymi. Przekonuje, że „są w innej przestrzeni”

Edyta Górniak pochodzi z rodziny polko-romskiej. Gdy miała dziewięć lat, jej ojciec porzucił rodzinę, a jej matka wkrótce związała się z innym mężczyzną i urodziła drugą córkę, Małgorzatę. W dorosłym życiu wyznała, że dzieciństwo było dla niej traumatyczne – doświadczyła przemocy fizycznej ze strony ojczyma i często była karcona przez matkę. Gdy była nastolatką, doświadczyła molestowania seksualnego.

Edyta Górniak rozmawia ze swoim zmarłym ojcem?

Jedna z najbardziej znanych polskich artystek bardzo często angażuje swoich fanów w dyskusje w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją ponad 522 tys. osób. Ostatnio urządziła panel „Co czuje twoje serce?”. Jedna z obserwatorek Edyty Górniak wyznała, że serce pęka jej po stracie dziecka i zapytała, czy ten ból kiedyś minie. W odpowiedzi piosenkarka wyznała, że ma kontakt ze zmarłymi, w tym ze swoim zmarłym w 2007 roku ojcem Janem Górniakiem.

„Myślę kochanie, że nie minie, że uczymy się z nim żyć. Potrafimy jednak otwierając serce i percepcję, komunikować się z naszymi bliskimi, którzy są w innej przestrzeni i których dzieli od nas tylko fizyczność. Nie możemy ich dotknąć, lecz możemy poczuć i komunikować się z nimi. Ja mam kontakt z moim tatą. Jeśli trudno ci teraz to zrozumieć, porównaj to do wiatru. Widzisz go? Nie, lecz czy masz wątpliwość, że istnieje?” – napisała na swoim InstaStory.

Kim był ojciec Edyty Górniak?

O ojcu Edyty Górniak niedawno opowiadał w wywiadzie dla „Faktu” Don Vasyl, przyjaciel Górniaka. – Tatę Edyty znałem od lat. Graliśmy często razem w moim zespole. On grał pięknie na gitarze... Później słuch o nim zaginął, ale Edyta chciała z nim odnowić kontakt. Pomagałem jej go odnaleźć przed ślubem, ale niestety się nie udało. Ona miała zawsze żal do ojca. Jednak gdyby nie on, to jej by nie było na świecie i nie miałaby takiego talentu – stwierdził.

