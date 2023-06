Wyciekł mail, który trafił do zwolnionych z „Dzień Dobry TVN”. Niczego nie podejrzewali?

Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ohme, Agnieszka Woźniak-Starak i Małgorzata Rozenek-Majdan, zostali zwolnieni z programu „Dzień Dobry TVN”. Stacja wydała oświadczenie, w którym podziękowała im za „wspaniałą współpracę, ich profesjonalizm, uśmiech, otwartość na drugiego człowieka”.

Wiadomo już, że Małgorzata Rozenek-Majdan otrzyma niebawem nowy program w telewizji. Podobnie będzie też z Agnieszką Woźniak-Starak, na którą – jak podano – czeka nowy format, ale też rola prowadzącej podczas najważniejszych wydarzeń telewizyjnych.

Prowadzący „Dzień Dobry TVN” pojawią się w nowych rolach i następującym składzie: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. „Jesienią Dzień Dobry TVN czekają zmiany, o których będziemy informować niebawem” – zapowiada TVN.

Nie jest jasne, co stanie się z Filipem Chajzerem. Portal Wirtualne Media informuje, że przez jakiś czas, z powodów zdrowotnych, nie wróci do formatu.

Tak TVN pożegnał się z prowadzącymi „Dzień dobry TVN”

Według portalu Plotek, gwiazdy miały się dowiedzieć, o tym, że już więcej nie pojawią się na antenie formatu, niewiele wcześniej niż wystosowane zostało oświadczenie na stronie internetowej TVN. Teraz Plotek opublikował treść wiadomości mailowej, w której wymienieni dziennikarze i prezenterzy mieli zostać poinformowani o zwolnieniu.

„Chcę, byście wiedzieli, że pisanie wiadomości takich jak ta, jest dla mnie bardzo trudne. Mam też świadomość, że nie będzie Wam łatwo czytać tego, co mam do przekazania. Wszystko, co napisałabym o tym, jak duży wkład miała każda z tych osób w tworzenie DDTVN byłoby frazesem” – czytamy.

„Aniu, Gosiu, Małgosiu, Agnieszko, Andrzeju, jestem ogromnie wdzięczna za to, że mogłam spotkać Was na swojej zawodowej drodze, czerpać z Waszego doświadczenia i wiedzy, obserwować profesjonalizm, zaangażowanie i pasję, z jaką każdego dnia podchodziliście do pracy w redakcji. W imieniu całego zespołu chcę Wam za to BARDZO, BARDZO PODZIĘKOWAĆ! Będziemy pamiętać wszystkie wspólnie spędzone chwile, każdą rozmowę, szalony pomysł, który razem zrealizowaliśmy. Wiem, że »Dzień Dobry TVN« było dla Was czymś znacznie więcej niż tylko miejscem pracy, dlatego chcę zapewnić, że już zawsze pozostaniecie rodziną DDTVN” – brzmi dalsza część wiadomości, która wyciekła do sieci.

Czytaj też:

Andrzej Sołtysik zwrócił się do widzów „Dzień Dobry TVN”. „Nie powie już »dzień dobry«”Czytaj też:

Rewolucja w „Dzień Dobry TVN”. Anna Kalczyńska zdradziła trudne kulisy pracy