Rewolucja w „Dzień Dobry TVN”. Anna Kalczyńska zdradziła trudne kulisy pracy

Przypomnijmy, stacja TVN w wydanym oświadczeniu poinformowała, że z programem „Dzień Dobry TVN” żegnają się Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik i Małgorzata Ohme. W formacie nie zobaczymy też Agnieszki Woźniak-Starak oraz Małgorzaty Rozenek-Majdan, które jednak w zamian otrzymają własne programy. „Jesienią Dzień Dobry TVN czekają zmiany, o których będziemy informować niebawem” – zapowiedział TVN.

Teraz nowe duety w „Dzień Dobry TVN” tworzyć będą: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. Nie jest jasne, co stanie się z Filipem Chajzerem.

Fani „Dzień Dobry TVN” są oburzeni

Fani porannego formatu są wściekli z powodu niespodziewanych decyzji kierownictwa TVN i dali tego wyraz w sieci. Najczęściej widzowie zwracają uwagę na to, że stacja pożegnała się z Anną Kalczyńską i Andrzejem Sołtysikiem. „Ale jak to bez Ani i Andrzeja”; „Kalczyńska i Sołtysik to mega profesjonalna para, zupełnie niezrozumiała decyzja”; „Kalczyńska to klasa sama w sobie i tak też prowadziła każdy poranny odcinek z klasą, szkoda”; „Bez Pani Ani i Pana Andrzeja no nie wierzę szkoda”; „Duet Anna i Andrzej to klasa sama w sobie. Brak słów”; „Powiem tak – jak dla mnie katastrofa ddtvn bez pani Ani i pana Andrzeja to sytuacja nie do wyobrażenia” – piszą.

Anna Kalczyńska ostro o pracy w „Dzień Dobry TVN”

Teraz głos w sprawie zabrała sama Anna Kalczyńska, która zdradziła nieco na temat kulisów pracy w „Dzień Dobry TVN”.

„Och, jaka wolność! Po ośmiu latach odchodzę z programu, któremu dałam wszystko, co mogłam. Ustawianie życia pod grafik, nagłe zastępstwa, moja twarz, kilka razy poobijana... i dziś jest TEN dzień, kiedy oddycham głęboko. Do zobaczenia!” – napisała na Twitterze.

Na jej InstaStory pojawiło się z kolei zdjęcie z podpisem: „Dzień dobry bez »Dzień Dobry TVN«”.

