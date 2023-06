Ta piosenka właśnie przekroczyła miliard odtworzeń na Spotify! Wszystko dzięki serialowi

Kate Bush, zadebiutowała w 1978 roku singlem „Wuthering Heights”. Piosenka dotarła do 1. miejsca na liście UK Singles Chart i jest jedyną należącą do Bush, która znazła się w tym zestawieniu. Od tamtej pory wydała 10 płyt, po tym, jak David Gilmour z Pink Floyd, przedstawił ją osobom z wytwórni płytowej EMI.

Utwór „Running Up That Hill” pochodzi z płyty „Hounds of Love” z 1983 roku. Singel dotarł do 3. miejsca na brytyjskiej liście UK Singles Chart i jest to jeden z największych przebojów Kate Bush.

Od tego czasu minęło 40 lat, a „Running Up That Hill” wciąż potrafi zaczarować słuchaczy. W 2022 roku utwór zajął 1. miejsce na lisci przebojów Billboard Global 200, na co bezpośredni wpływ miało wykorzystanie go w 4. sezonie „Stranger Things”. Singiel trendował też na wszystkich platformach na świecie, na czele z TikTokiem.

Kate Bush dziękuje swoim fanom

Teraz piosenka przekroczyła próg miliarda odtworzeń w serwisie Spotify, a sama Kate Bush skomentowała ten sukces na swojej oficjalnej stronie internetowej. „Milion odtworzeń. Wyobrażam sobie rzekę, która nagle się wylewa i staje się wieloma, wieloma dopływami – miliardami strumieni – w drodze do morza. Każdy z nich jest jednym z was. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wysłanie tej piosenki w tak niewiarygodnie zdumiewającą podróż. Jestem zszokowana” – napisała artystka.

Bush stała się jedną z nielicznych artystów tamtej epoki, którym udało się zdobyć miliard odtworzeń w serwisie Spotify. Udało się to także Tears For Fears z „Everybody Wants to Rule The World”, Toto z utworem „Afryka”, A-ha z „ Take on Me” i The Police z „Every Breath You Take”.

