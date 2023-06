John Goodman jest nie do poznania. Aktor zrzucił ponad 90 kilogramów

71-letni John Goodman gości w telewizji i kinie od lat 80., jednak gdy ostatnio pojawił się publicznie po długiej nieobecności wielu może przyznać, że wygląda zupełnie inaczej, niż mężczyzna, którego pamiętamy z „Roseanne”, „Flinstonów” czy „Big Lebowski”.

John Goodman zrzucił 90 kilogramów. Tak teraz wygląda

Aktor był gościem Monte-Carlo Television Festival w Monako i był nie do poznania. Goodman zrzucił ponad 90 kilogramów. Przyznał jednak, że nie jest to efekt „diety cud”, jednak 16 lat ciężkiej pracy.

Goodman postanowił zrzucić kilogramy już w 2007 roku. W wywiadzie dla ABC News mówił, że utrata wagi wymagała u niego całkowitej zmiany sposobu myślenia. – Kiedyś przez trzy miesiące zrzucałem kilkadziesiąt kilogramów, a potem nagradzałem się za to sześciopakiem i w końcu wracałem do moich starych nawyków – powiedział. – Tym razem chciałem do tego podejść na spokojnie. Ruszać się, ćwiczyć. Dochodzę do wieku, w którym nie mogę dłużej siedzieć w miejscu – podkreślił. Zobaczcie, jak zmienił się aktor:

John Goodman zrzucił ponad 90 kg. Tak teraz wygląda

Już w 2011 roku w wywiadzie u Davida Lettermana aktor przyznał, że to będzie ciągły proces, który będzie trwał do końca jego życia.

Jak John Goodman zrzucił 90 kilogramów?

W swoim dążeniu do zdrowszego trybu życia Goodman zrezygnował z picia alkoholu, zatrudnił trenera personalnego i przestrzegał diety śródziemnomorskiej. Jadł dużo ryb, warzyw, orzechów i owoców. Stara się także każdego dnia spacerować do 12 tys. kroków.

