Taylor Swift wystąpi w Polsce! Aby zdobyć bilet, trzeba się szybko zarejestrować

Taylor Swift ogłosiła daty europejskiej części „Eras Tour”, która – jak ogłaszała sama piosenkarka – jest „podróżą przez muzyczne ery jej kariery (przeszłe i przyszłe)”. Wśród destynacji piosenkarki po raz pierwszy w historii jest Polska. Artystka zawita do naszego kraju 2 sierpnia 2024 roku i wystąpi na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

twitter

Jak podaje Alter Art, aby otrzymać możliwość dostępu do biletów należy zarejestrować się już teraz. Proces ten trwa tylko do 23 czerwca do 23:59. „Sprzedaż biletów dla zarejestrowanych, zweryfikowanych i posiadających unikalny kod dostępu fanów rozpocznie się 12 lipca o godzinie 12:00” – podał promotor koncertu.