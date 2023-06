Pierwsza polska restauracja z dwiema gwiazdkami Michelin! Poznaj menu i ceny Bottiglieria 1881

Przemysław Klima jest jedynym Polakiem, który znajduje się na liście 100 najlepszych szefów kuchni na świecie. W marcu mogliśmy oglądać go w kampanii HBO Max, w której serwis przeniósł serial "The Last of Us" do świata kulinarnych influencerów.

W zamieszonym przez platformę w mediach społecznościowych wideo, widzimy jego autorski #PrzepisNaPrzetrwanie, który powstał w oparciu o niecodzienny kontrast przed-apokaliptycznych pragnień i post-apokalipltycznych możliwości. W mrocznej scenerii, której klimat natychmiast rozpoznają wielbiciele serialu, ze znalezionych składników przyrządza 3 autorskie dania gourmet, którymi mogłyby się poszczycić najlepsze restauracje na świecie.

Czerwony przewodnik Michelina

Czerwony przewodnik Michelina jest oparty o rozbudowany system symboli, opisujących każdy lokal. Przy restauracjach oznaczonych gwiazdką, umieszcza się wykaz ich trzech specjalności kulinarnych. W przewodniku Michelin znajdują się lokale, które przeszły anonimowe inspekcje. Mogą oni ponadto rościć sobie prawo do jego wizytacji średnio raz na 18 miesięcy w celu aktualizacji oceny.

Legendarne gwiazdki są marzeniem każdego szefa kuchni. Jedna oznacza bardzo dobrą restaurację, dwie lokal o rewelacyjnej kuchni, warty odwiedzenia, a trzy kuchnię tak wyjątkową, że jest warta specjalnej podróży.

Restauracja Bottiglieria 1881 z dwiema gwiazdkami Michelin

W tym roku inspektorzy sprawdzili 19 restauracji z Warszawy, 18 z Krakowa i jedną z Kościeliska oraz 11 z Poznania. Restauracja Bottiglieria 1881 należąca do Przemysława Klimę po raz pierwszy w historii polskich restauracji została wyróżniona dwiema gwiazdkami Michelin. Lokal pochwalony został za „wyrafinowanie, głębię i cudowną czystość smaku”.

„Wykorzystywane jest to, co najlepsze z polskiej spiżarni, a każde misternie wykonane danie jest wykończone z artystycznym rozmachem” – czytamy na stronie internetowej przewodnika. „Usiądź w stuletniej piwnicy lub poproś o stolik naprzeciwko otwartej kuchni, aby zobaczyć utalentowany zespół przy pracy, przygotowujący tak wspaniałe potrawy” – polecono.

Menu restauracji Bottiglieria 1881 w Krakowie

Z menu restauracji Bottiglieria 1881 wybrać możemy dwa rodzaje doświadczeń:

Pełne za 590 zł – w tym są m.in. pozycje takie jak: kaszanka, wołowina i kawior, wędzona ryba, ryba z groszkiem, dziczyzna, biały mak, szczaw czy wspomnienie z dzieciństwa.

Zapoznanie za 550 zł, w tym m.in.: kaszanka, czereśnie i pomidory, wiejskie masło, pierogi czy cukierki.

Są też specjalności. Ostrygi Gillerdeau no. 4 za 26 złotych, kawior Antonius za 340 zł/30 g czy selekcja polskich serów 70/os.

Inne polskie restauracje wyróżnione pierwszymi gwiazdkami Michelin

Oprócz restauracji z Krakowa, swoimi pierwszymi gwiazdami zostały wyróżnione dwa inne lokale. Tabliczki trafiły do restauracji Nuta Andrei Camastry w Warszawie i poznańskiej restauracji Muga.

