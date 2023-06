Magda Gessler w ogniu krytyki za wypowiedź o związkach homoseksualnych. „Co tu się wydarzyło?”

Magda Gessler słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi i odważnych reakcji. Gwiazda od lat prowadzi show TVNu „Kuchenne rewolucje”. Tam próbuje ratować restauracje, które są na skraju bankructwa. Chociaż nie zawsze się to udaje, to widzowie uwielbiają jej szczerość i cięty język.

Magda Gessler chętnie też wypowiada się na temat relacji damsko-męskich i udziela wszelakich rad. Sama od kilkunastu lat związana jest z Waldemarem Kozerawskim, biznesmenem, który jest właścicielem kliniki medycyny estetycznej.

Magda Gessler twierdzi, że związki męsko-męskie są winą kobiet

Tym razem Gessler kolejny raz zdecydowała się na szczerą ocenę społeczeństwa. Najpopularniejsza w Polsce restauratorka w wywiadzie dla Pomponika uznała, że niektórzy mężczyźni wchodzą w związki z innymi mężczyznami przez kobiety.

– Powiem to bardzo odważnie, coraz więcej mężczyzn wybiera opcję męsko-męską przez to, że się boją kobiet, dlatego że kobiety czują się bardzo samotne i osaczają mężczyzn i nie potrafią absolutnie być kobiece, bo są już tak zniecierpliwione, że zapomniały o sztuce uwodzenia, sensualności. To nie chodzi porno, seks, tu chodzi zwyczajną, słodką, kobiecą sensualność – stwierdziła odważnie.

Internauci krytykują Magdę Gessler

Nagranie rozmowy dziennikarza z Magdą Gessler znalazło się na Tik-toku i nie umknęło internautom. W komentarzach pojawiło się wiele negatywnych głosów. Fani nie kryli zażenowania. „Lubię Magdę, ale co ona wygaduje?”; „Ale odklejona”; „Niech pani powie, że to nie było na serio”; „Czy to prima aprilis?”; „A to nie jest tak, że decyduje za nas orientacja i tak jakby nie mamy na to wpływu?”; „Ale to tak nie działa.”..; „Co tu się wydarzyło?” – czytamy.

Czytaj też:

Quiz z pytań „Jeden z dziesięciu”. Uwaga na siódme pytanie!Czytaj też:

Artur Andrus odchodzi ze „Szkła kontaktowego”. Pracował przy nim od samego początku