Amanda Bynes trafiła do aresztu. Niedawno wyszła ze szpitala psychiatrycznego

Amanda Bynes w młodym wieku została gwiazdą Hollywood. Znana jest z filmów takich jak „Ona to on”, „Czego pragnie dziewczyna”, „Siostrzyczki” czy „Lakier do włosów”. Niestety, sławę w młodym wieku przypłaciła problemami psychicznymi. Gdy miała 27 lat zdiagnozowano u niej schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową. Była po kuratelą rodziców, z której zwolniono ją dopiero w marcu 2022 roku. Od tamtej pory co jakiś czas w mediach słychać o problemach aktorki.

Amanda Bynes trafiła do aresztu

Według portalu TZM Amanda Bynes została aresztowana w sobotę 17 czerwca po tym, jak funkcjonariusze otrzymali telefon od kogoś, kto twierdził, że może być ona w niebezpieczeństwie. Później okazało się, że dzwoniącą była sama aktorka. Została przewieziona na komisariat, gdzie przechodzi testy, które ocenią jej zdrowie psychiczne. Świadkowie całego zajścia przekazali, że była ona spokojna, chociaż bardzo smutna.

Problemy Amandy Bynes

To kolejny incydent z Amandą Bynes po tym, jak opuściła szpital psychiatryczny. Została w nim zamknięta w marcu 2023 roku po tym, jak chodziła nago ulicami Los Angeles i w końcu sama poprosiła o pomoc policję.

Amanda Bynes trafiła do szpitala psychiatrycznego także w lipcu 2013 roku po tym, jak podłożyła ogień na podjeździe rezydencji nieznanej osoby w Thousand Oaks w stanie Kalifornia. Z zawiadomienia wynikało wtedy, że przy ulicy płonie kanister benzyny. Świadek, który powiadomił służby stwierdził, że widział z kanistrem aktorkę Amandę Bynes. Jak zeznał, ogień zajął nogę 27-latki. Świadek zdarzenia zdołał ugasić pożar.

W lutym 2020 roku Amanda ogłosiła swoje zaręczyny z Paulem Michaelem. Ale po kilku publicznych wzlotach i upadkach, 26 lipca 2022 roku para się rozstała.

