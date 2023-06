Sebastian Fabijański debiutuje jako reżyser. Zobaczcie zwiastun jego filmu „Hawaje”

Do tej pory Sebastiana Fabijańskiego znaliśmy z aktorstwa. Mogliśmy oglądać go w takich filmach jak m.in.: „Psy 3. W imię zasad”, „Kobiety mafii”, „Miasto 44” czy „Legionach” oraz licznych serialach, w tym „Odwilży”, „Belfrze”, „Prawie Agaty”, „Botoksie” czy „Ultraviolecie”. Teraz 36-latek postanowił spróbować innej drogi – wyreżyserował film.

Obraz „Hawaje” Sebastiana Fabijńskiego pokazany został po raz pierwszy podczas 42. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Scenariusz napisał sam 36-latek wraz z Łukaszem Wasilewskim. Obraz określany jest jako dramat obyczajowy.

O czym jest film Fabijańskiego „Hawaje”?

„Dwóch przyjaciół (konserwatywny i pełen lęków matematyk oraz niespełniony raper) po latach rozłąki spotykają się w lesie. Jednak, zamiast nadrobić stracony czas, wdają się w rozdrapującą rany dyskusję, która wystawia ich przyjaźń na próbę. Czy to będzie ich ostatnie wspólne spotkanie?” – brzmi opis filmu. Wspomnianych przyjaciół grają Mikołaj Chroboczek i Mateusz Król.

Zobaczcie zwiastun „Hawajów”:

W rozmowie z Onet.pl Sebastian Fabijański wyznał, że gdy na początku twórcy zgłosili się do niego ze scenariuszem, była to ciepła historia o dwóch przyjaciołach, którzy spotkali się po jakimś czasie i prowadzą dyskurs na temat swojego życia. Aktor twierdzi, że przekazał im, że nie potrafi zrobić filmu o przyjaźni, bo nie wie, co to jest przyjaźń. Miał za to inny pomysł.

– Zrobię film o jej braku. I przypomniał mi się Himilsbach, który po śmierci Maklakiewicza, oczywiście nietrzeźwy, zadzwonił albo przyszedł — są różne wersje — i zapytał jego żony: „Czy Zdzisiek jeszcze nie żyje?” – mówił.

Film ma mieć premierę jeszcze w tym roku.

