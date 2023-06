Kim Kardashian obejrzała „365 dni”! W nowym odcinku reality show roi się od komentarzy o filmie

Na platformie Disney+ możemy od kilku miesięcy oglądać nowe reality show o rodzinie Kardashian-Jenner. Po wieloletnim sukcesie „Z rodziną u Kardashianów”, celebrytki postawiły na nowy format „The Kardashian”. Pod koniec maja zadebiutował 3. sezon produkcji i nowe odcinki trafiają na platformę w każdy czwartek. W najnowszym z nich mamy do czynienia z polskim akcentem.

Kim Kardashian obejrzała „365 dni” i zaprosiła na pokaz Morrone

W 4. epizodzie reality show Kim Kardashian jest na finiszu przygotowań do debiutu w roli kierowniczki kreatywnej pokazu domu mody Dolce & Gabbana. W tym samym czasie – jak wyjaśniła w nowym odcinku celebrytka – postanowiła w końcu obejrzeć na platformie Netflix film „365 dni”, na podstawie powieści Blanki Lipińskiej. Dlaczego? Tłumaczyła, że od 8 miesięcy słyszy od swoich przyjaciółek, że „MUSI TO OBEJRZEĆ”.

Potem produkcja show pokazała jej fotki Michele Morrone'a. – O mój Boże, to jest ten facet, to jest ten facet! – ekscytuje się Kim. – On jest tak gorący, wiesz… on jest… jakie było pytanie? – żartowała.

Odcinek następnie zabiera widzów za kulisy wspomnianego pokazu mody. Tam Kim ogłasza, że gwiazdor „365 dni” przyjdzie na pokaz i usiądzie obok jej siostry Khloe Kardashian.

– On jest tak gorący, że zagrał w tym filmie, który jest praktycznie jak soft porno, ale na Netfliksie. Więc ustawmy to w pełni, żeby Khloe zakochała się w Mediolanie – mówi Kim do zebranych. – Wszyscy przystojniacy będą na after party po pokazie mody, więc zjemy z nimi kolację i będzie tam Michele Morrone... Khloe umrze, będzie bardzo podekscytowana. Ten facet nie ma pojęcia, że zrobimy o nim cały odcinek – śmieje się celebrytka.

Potem na temat Morrone'a wypowiedział się też sama Khloe. – Jest super gorący. To prawdziwy mężczyzna. Lubię takich – podkreśliła.

