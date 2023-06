Celine Dion cierpi na nieuleczalną chorobę. Smutne informacje o stanie artystki

W grudniu 2022 roku Celine Dion za pośrednictwem swojego Instagrama ogłosiła światu, że choruje na zespół sztywności uogólnionej. Jakie objawy ma jej przypadłość? Osoby chorę na to schorzenie doświadczają sztywności całego ciała, którym towarzyszą bolesne i bardzo silne skurcze mięśni, nasilane przez bodźce egzogenne, ruchy lub emocje. Skurcze prowadzić mogą do zniekształceń kręgosłupa, przerwania mięśni i złamań kości.

Celine Dion odwołuje światową trasę koncertową

W maju 2023 roku kanadyjska wokalistka ogłosiła z ogromnym smutkiem, że z uwagi na swoją chorobę, zmuszona jest odwołać światową trasę koncertową, zatytułowaną „Courage World Tour”.

„Przykro mi, że znowu was rozczarowałam. Pracuję ciężko nad odzyskaniem sił, ale trasa koncertowa potrafi być bardzo wymagająca, nawet wtedy, gdy ma się ich 100 procent” – zwróciła się do fanów 55-latka. „To nie fair wobec was, że ciągle przekładam występy, ale chociaż łamie mi to serce, najlepiej będzie, jeśli odwołamy wszystkie, dopóki nie będę naprawdę gotowa, by wrócić na scenę. Chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że się nie poddaję... i nie mogę się doczekać, kiedy znów was zobaczę!” – podkreśliła.

Nowe informacje o stanie zdrowia Celine Dion

Teraz nowe informacje na temat stanu zdrowia gwiazdy opublikował portal Radar Online. Wynika z nich, że artystka sprzedała swój dom w Las Vegas za 30 mln. dolarów i wróciła do swojej rodzimej Kanady, gdzie mieszka 11 rodzeństwa gwiazdy. – To niesamowity, kochający system wsparcia dla niej w czasie tego osobistego kryzysu – przekazał anonimowy informator serwisu.

Jak czytamy, „ból, jakiego doświadcza artystka, i który jest nie do opisania, coraz bardziej ją osłabia”. – Jej choroba jest nieuleczalna i choć ciężko nad nią pracowała z lekarzami i terapeutami, po prostu jej się nie poprawia – podał informator.

