Naga sesja 82-letniej Miriam Margolyes w „Vogue”. Znamy ją z „Harry'ego Pottera”

Miriam Margolyes jest jedną z najbardziej charakterystycznych brytyjskich aktorek. Szeroka publiczność zna ją przede wszystkim z roli profesor Pomony Sprout w filmie „Harry Potter i Komnata Tajemnic”. Grała też Polkę, panią Kowalski, w filmie „Jak stracić przyjaciół i zrazić do siebie ludzi”. Aktorka jest lesbijką i od lat 60. związana jest z Heather Sutherland.

Odważna sesja Miriam Margolyes w magazynie „Vogue”

W najnowszym wydaniu brytyjskiego wydania magazynu „Vogue” aktorka pozuje w charakterystycznych dla niej stylizacjach, ale pojawia się też nago. Na fotce jej intymne części ciała zasłaniają... pączki. W wywiadzie Margolyes podkreśla, że nigdy nie wstydziła się swojej seksualności. – Homoseksualiści mają wielkie szczęście, ponieważ nie są konwencjonalni – przekonuje w rozmowie.

Miriam Margolyes wyznała, że jest lesbijką w 1966 roku, kiedy wciąż prawo zabraniało aktów seksualnych między osobami tej samej płci. – Nigdy się tego nie wstydziłam. Wiedziałam, że nie jest to przestępstwo, ponieważ to byłam ja. Nie mogłam być kryminalistką – mówi.

Jednocześnie przyznaje, że żałuje, iż dokonała „coming outu” przed swoimi rodzicami, którzy nigdy tego nie zaakceptowali. – To ich zraniło, a ja nie chce ranić ludzi – czytamy. – Jeżeli nie boisz się być sobą, jesteś niezniszczalny. Wszyscy jesteśmy tak niepewni. Ludzie się często obawiają, a to, co zawsze starałam się robić, to sprawić, że będą czuli się dobrze – dodaje.

