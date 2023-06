Rafał Brzozowski wygrał 60 tys. zł w Opolu. Na to przeznaczy pieniądze

W konkursie „Premiery” podczas 60. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zmierzyli się ze sobą:: Rafał Brzozowski, Sara Chmiel i Gromee, Łukasz Drapała, Iwaneczko, Anastazja Maciąg, Mezo i Liber, Seibert, Anna Sokołowska, Tulia i Halina Mlynkova oraz Dominik Dudek. Wygrał Rafał Brzozowski z utworem „W pokoju hotelowym”. Były reprezentant Polski w konkursie Eurowizji i prezenter TVP otrzymał statuetkę oraz 60 tysięcy złotych.

Internauci od razu zaczęli węszyć „ustawkę”. Na profilach Telewizji Polskiej pojawiły się komentarze typu: „Najpierw ustawiona Eurowizja, teraz Opole. W kolejce czekają wybory”.

Co Brzozowski zrobi z 60 tys. wygranymi w Opolu?

W rozmowie z Plotkiem Brzozowski odniósł się do oskarżeń. Stwierdził, że „zna media” i wie, że „hejt na Brzozowskim dobrze się sprzedaje”. – Ale do czasu, bo to wszystko jest trochę nieuczciwe w stosunku do tego, co staram się zrobić. Dlatego że to weryfikuje publiczność i ludzie, którzy są uśmiechnięci i na co dzień są bardzo mili i uprzejmi – stwierdził.

Z kolei w wywiadzie dla „Super Expressu” Brzozowski zdradził, co ma zamiar zrobić z wygraną pieniężną. – Część pieniędzy wpłacę na jakąś fundację, z którą współpracuję. Staram się takie rzeczy czasami robić. No i są też muzycy, którzy starali się, żeby wywalczyć tę nagrodę. Było ich dużo – powiedział. – Podzielę się nagrodą. Nie potrzebuję teraz tego wszystkiego brać dla siebie. To nie było najważniejsze. Ta nagroda nie była najważniejsza – zapewnił.

